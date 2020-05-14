Фото Гитлера и Гиммлера разместили в «Бессмертном полку онлайн». СКР усмотрел оправдание нацизма

Публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографиях запечатлены якобы полковник Алексеев В.М. и участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Бердске 9 мая мало, кто провел «Бессмертный полк» на балконе

Возбуждены уголовные дела по факту реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн». Об этом сегодня, 14 мая, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации выявлены факты размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией.

-Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая текущего года неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо», — рассказала Петренко.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции.