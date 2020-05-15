Когда советским детям начинали говорить о капитализме?

В восьмом классе школьники должны были получить представление о народном хозяйстве СССР с подробными экономико-географическими характеристиками каждого района

Подход советских властей к общему образованию в школах был отнюдь не формальным: контролю подвергалось, в том числе, содержание уроков, их смысловая наполненность, а также их соответствие возрасту школьников. О том, как тщательно велась эта работа, может поведать постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1932 года «О преподавании географии в начальной и средней школе СССР».

В преамбуле документа власти открыто перечислили все недостатки уроков географии. Крупнейшие из них — «отвлеченность и сухость изложения», «слабая ориентировка по карте», «перегрузка … статистико-экономическим материалом и общими схемами». В итоге, дети получали школьный аттестат, «не обладая зачастую элементарными географическими познаниями».

Для устранения этих пробелов советское руководство установило требования к урокам географии в каждом классе. Так, в начальной школе следовало добавить больше наглядности и занимательности в уроки, а содержание уроков для пятого класса следовало упростить, чтобы информация стала доступной для понимания детьми этого возраста. Шестым классам полагалось сосредоточиться на физико-географическом обзоре частей света, немного углубляясь в экономику и политический строй крупнейших государств

В седьмом классе дети изучали географию СССР — в целом и в отдельности все республики, края и области. При этом учителя должны были сократить объём статистических данных и больше рассказывать о природе и фауне территорий. В восьмом классе школьники должны были получить представление о народном хозяйстве СССР с подробными экономико-географическими характеристиками каждого района. В программе для девятых классов поручалось ввести экономическую географию капиталистических стран.

Чтобы школьникам было проще и интереснее разбираться в этом предмете, советские власти также поручили издать книги для занимательного чтения (биографии великих путешественников, рассказы из жизни отдельных стран и народов и прочее), а также нарастить производство атласов, таблиц, картин и других учебных пособий.

Источник: ПГ