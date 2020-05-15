Как выбирают в новосибирское заксобрание: На праймериз «ЕР» заявились сенаторы, семейные династии и спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин

Из действующих депутатов на праймериз заявились первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров (формально, второе лицо в реготделении «ЕР») и гендиректоор завода «Сибиар» Виктор Кушнир. Последний сейчас представляет территориальную группу в Ленинском районе.

Подавляющее большинство реальных претендентов на выдвижение – это действующие, но есть и новые лица, и уже подзабытые

«Единая Россия» завершает регистрацию на праймериз в новосибирское заксобрание. Подавляющее большинство реальных претендентов на выдвижение – это действующие, но есть и новые лица, и уже подзабытые.

Округ №1 (Кыштовка, Венгерово, Чаны)

Из действующих депутатов на праймериз заявились первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров (формально, второе лицо в реготделении «ЕР») и гендиректоор завода «Сибиар» Виктор Кушнир. Последний сейчас представляет территориальную группу в Ленинском районе, где и находится «Сибиар». Но в 2020-м Кушнир отправился на один из самых отдаленных округов.

Третий действующий парламентарий на праймериз — Александр Семенюк. Он избран именно от этой территориальной группы. Выдвижение Семенюка и Кушнира по одной территории остается едва ли не главной интригой праймериз (при условии, что Панфёров не пойдет в парламент в первой тройке списка).

Среди тех, кто должен конкурировать с депутатами, например, есть директор кыштовской школы, председательница совета женщин Венгеровского района и заведующая чановским детсадом.

Округ №2 (Усть-Тарка, Татарск, Чистоозерное)

За право выдвигаться от самой западной территории поборются депутаты заксобрания Сергей Титков и Игорь Умербаев. Первого «перевели» с родного округа №4 в Барабинском районе на окраину, второй вообще-то представляет «Справедливую Россию» в парламенте, но уже успел стать сторонником «ЕР».

На праймериз также заявились депутат Татарского райсовета Тофиг Гусейнов, главврач Татарской РБ Евгений Пендюк и глава Усть-Таркского района Александр Турлаков.

По данным исчтоника Тайги.инфо в партии, когда Титков и Умербаев официально выиграют праймериз, первый пойдет по спискам, второй — одномандатником.

Округ №3 (Северное и Куйбышев)

Еще одна территория, где три потенциально сильных соперника. Сенатор Владимир Лаптев, который числится в Совфеде именно от заксобрания, бывший депутат заксобрания, экс-директор представительства Агентства стратегических инициатив в Сибири Илья Воронов и Юрий Кошкин. Последний возглавляет ООО «НКН», которое принадлежит Алексею Егорову и Юрию Владимировичу Лаптеву.

Собеседники редакции связывают Кошкина с Лаптевым. В то же после того, как в 2015-м Владимир Лаптев, избранный по этому округу, ушел в Совфед, на довыборах Кошкин баллотировался от «Справедливой России». Он набрал около 22%, единоросс Николай Мамулат получил 24%, а выборы в итоге выиграл местный харизматичный коммунист Сергей Зарембо. Именно Лаптева, вероятно, и отправят выбивать его из округа.

Их спарринг-партнерами на праймериз стали сотрудники муниципальных учреждений Северного и Куйбышевского района.

Округ №4 (Барабинск и Здвинск)

Вотчину Сергея Титкова, похоже, отдают экс-министру здравоохранения, бывшему депутату Олегу Иванинскому. Сейчас он возглавляет областной онкологический диспансер, но его регулярно замечают на встречах в Барабинске (публичных и не очень). Вслед за ним на праймериз также заявился депутат здвинского райсовета, совладелец ООО «Здвинское ДСУ» Роман Зибницкий — его компания регулярно получает госконтракты от областного территориального управления автодорог и подряды на дороги от районных администраций.

Иванинского единороссы, вероятно, выдвинут по округу, а Зибницкого — по списку (как и положено спонсору «ЕР»).

Третьим потенциальным кандидатом выглядит разве что начальник отдела ГО и ЧС администрации Барабинского района Александр Пензин. Остальные — глава Козловского сельсовета Василий Перескоков, глава муниципального дома детского творчества Галина Комарова и директор школы №93 Денис Судариков, который еще в 2014-м говорил, что «пробовал заниматься депутатской деятельностью, однако понял, что политика — не для него».

Округ №5 (Баган, частично Купинский и Карасукский районы)

Сразу восемь участников праймериз, но только два реальных кандидата: депутат от округа Александр Кулинич и еще один действующий парламентарий Александр Терепа. Последний, правда, в действующий созыв попал по территориальной группе №4. Вообще же, Терепа — бывший мэр Бердска и действующий глава новосибирского отделения Пенсионного фонда, но во втором городе региона он вряд ли когда-либо еще решится баллотироваться.

Наиболее вероятно, что Кулинич пойдет в заксобрание по округу и возглавит территориальную группу, а Терепу попытается протащить со второго места в списке. Сейчас территориальную группу №5 представляет аграрий Михаил Вересовой. Но его отправили в другой район.

Округ №6 (Карасук, Краснозерское, Кочки)

Именно на эту территорию и отправили баллотироваться на праймериз директора ЗАО «Лепокуровское» Михаила Вересового. Но у него в конкурентах влиятельный депутат от этого округа, зампред аграрного комитета Денис Субботин, депутат заксобрания по списку от этой территории Василий Иваков и спикер карасукского райсовета Юрий Объедко.

Последний, впрочем, в 2019 году запомнился тем, что стал формальным автором законопроекта, который теперь позволяет райсоветам Новосибирской области отменять выборы депутатов (документ поддержали фракции «ЕР» и КПРФ, его подписал губернатор Андрей Травников). Также можно обратить внимание на главврача Кочковской Р Б Владимира Новикова.

Округ №7 (Ордынка и часть Новосибирского района)

Кажется, что единороссы хотят сделать самый «аграрный» округ заксобрания еще «аграрнее». На праймериз в вотчине племсовхоза «Ирмень» заявились действующий депутат Анатолий Жуков, сын основателя «Ирмени» Юрия Бугакова Олег и гендиректор птицефабрики «Октябрьская» Олег Подойма, который всегда баллотировался в территориальной группе по Новосибирскому району.

Сам Юрий Бугаков, которому уже 82 года, не пошел на праймериз, хотя спокойно бы избрался вновь даже при нынешних рейтингах «ЕР». Спарринг-партнерами политиков пошли сотрудники больниц и муниципальных учреждений.

Округ №8 (Каргат, Убинское, Довольное)

По этому округу также заявились действующие депутаты, гендиректор ЗАО «Озерское» Сергей Гайдук (одномандатник) и председатель совета директоров «Коченевской птицефабрики», глава бюджетного комитета парламента Александр Морозов (списочник).

Если не считать бюджетников и связанные с государством структуры, то среди «конкурентов» только один — директор ЗАО «Сельхозпредприятие „Ильинское“» Александр Головчун, член партии.

Округ №9 (Колывань, Болотное, Мошково)

На родной округ известного бизнесмена и главы комиссии заксобрания по противодействию коррупции Александра Шпикельмана заявились, собственно, сам Шпикельман и бывший лидер новосибирской «ЕР», вице-спикер парламента Валерий Ильенко. Он представляет территорию по списку с 2015 года. Тайга. инфо подробно рассказывала, как некогда главного единоросса, связанного со штрафстоянками, отправили из Октябрьского района Новосибирска в глубинку, чтобы сохранить мандат.

В соперниках опять бюджетники и мужчина по имени Евгений Ковалик, место работы которого не указано на сайте праймериз. Напомним, что одного из пресс-секретарей регионального отделения «ЕР» при Ильенко звали Анна Ковалик.

Округ №10 (Коченево, Чулым)

Снова действующие депутаты на своем округе: одномандатник, зампред бюджетного комитета заксобрания Валентин Сичкарёв и основной владелец компании «Новосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков. Дорожник, напомним, был одним из крупнейших официальных спонсоров «ЕР» в регионе.

Конкуренцию депутатам составит директор птицефабрики «Чикская» Андрей Биль (один из немногих, кто публично представил свою программу. Сичкарёв, кстати, тоже записал видео). Среди других выдвиженцев руководитель новосибирского отделения Союза добровольцев Донбасса Александр Илютенко (позывной «Палестинец»), вице-спикер совета депутатов Коченёво Татьяна Машукова и глава Осиновского сельсовета Галина Никитёнок.

Округ №11 (Искитим)

На праймериз по Искитиму не заявился действующий депутат Анатолий Григорьев, которому уже скоро 71 год. Вероятно, основным претендентом на выдвижение от «ЕР» здесь теперь считается член генсовета федеральной «Единой России», куратор проекта «Детский спорт» Александр Борматов (сын бывшего главы Новосибирского района Василия Борматова).

Но в соперниках у Борматова начальник управления организации соцобслуживания населения областного министерства труда Ирина Гончарик, глава Искитимского района Олег Лагода, руководитель реготделения «Молодой гвардии» «ЕР» Александр Лавренчук и еще несколько бюджетников.

Округ №12 (Части Бердска и Искитимского района)

Пожалуй, самое неожиданное приобретение единороссов во время кампании-2020, депутата от КПРФ Ирину Диденко, отправят на выборы здесь. В 2015-м она прошла в заксобрание на втором, «спонсорском», месте в территориальной группе коммуниста Андрея Жирнова в Заельцовском районе Новосибирска. Она сходу стала зампредом бюджетного комитета.

В апреле 2020-го стало известно, что Диденко решила сойтись с единороссами. «Я ее давно звал, говорил, что время придет, и вот оно пришло», — отмечал в беседе с Тайгой. инфо первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров.

Ирина Диденко и ее муж Игорь Диденко владеют ООО «Компания „ГофроМастер“», которая выпускает гофрированную бумагу и картон. Выручка предприятия в 2018 году составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 74,4 млн. Среди заказчиков — «Почта России», с которой у «ГофроМастера», по данным сервиса RusProfile, 17 контрактов на 33,8 млн рублей.

Сейчас округ №12 представляет 84-летний Борис Прилепский, который уже не пойдет на выборы. Но и без него у Диденко будут конкуренты. На праймериз заявились глава аппарата бизнес-омбудсмена Новосибирской области Николая Мамулата Владимир Гончарик, директор искитимского ООО «Спецводоканал» Артур Шотт и спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин.

Правда, Бадьин известен как «креатура» авторитетного бердского бизнесмена Виктора Голубева. Спикер горсовета даже просил суд не применять к Голубеву, которого обвиняли, а потом и осудили за хранение патронов, «меру пресечения, связанную с лишением свободы, в связи с 300-летием Бердска». Кроме того, их имена фигурировали в записи, обнародованной СК. Судя по материалам, депутаты и глава города могли подчиняться указаниям бизнесмена. Записи вызвали широкий резонанс и возмущение бердчан. Сам же Бадьин в апреле 2015 года прославился тем, что потребовал отчета о зарубежных командировках сотрудников независимого издания «Курьер. Среда. Бердск» (на фоне заявления тогдашнего и.о. главы мэра Андрея Михайлова о том, что «западные спецслужбы используют выборы мэров в России для дестабилизации ситуации в стране». Недавно Михайлов возглавил Новосибирский район).

Округ №13 (Искитимский район, Сузун)

В 13-м округе все ожидается намного проще. Здесь заявились спикер заксобрания Андрей Шимкив (действующий одномандатник) и глава строительного комитета Евгений Покровский (списочник).

Среди других кандидатов выделяется балетмейстер дома культуры поселка Посевная Елена Богданова.

Округ №14 (Черепаново, Маслянино)

Действующие одномандатник Иван Мороз и списочник-девелопер Майис Мамедов подали документы на праймериз. В номинальных соперниках у них как на подбор сотрудники муниципальных и государственных учреждений.

Интересно другое. Из заявки бывшего спикера заксобрания Мороза на праймериз стало известно, что он работает директором по внешним связям в ООО «СтандартСтройКомплекс». По данным сервиса RusProfile, компания была зарегистрирована только в сентябре 2019 года. Ее совладельцем и директором стал бывший министр строительства региона и экс-глава департамента строительства мэрии Новосибирска Сергей Боярский. Он долгое время работал с бывшим мэром и губернатором, а ныне — сенатором, Владимиром Городецким. Напомним, что Городецкий, будучи губернатором, поддерживал именно Мороза на пост спикера заксобрания, но тот проиграл Андрею Шимкиву.

Второй совладелец ООО «СтандартСтройКомплекса» — Сергей Гаршин. Его «Муниципальная строительная компания» возводила спорткомплексы «Заря», «Север» и «Лазурный», а также еще в 2012 году продавала жилье мэрии Новосибирска, в которой на руководящих должностях работал Боярский.

Округ №15 (Тогучин, часть Мошковского района)

Вотчина выходцев из крупнейшего в регионе спонсора «ЕР» «Новосибирскавтодора» ей и остается. На праймериз заявились действущие депутаты Федор Николаев (глава транспортного комитета) и Елена Тырина (его зам в комитете). Оба парламентария, напомним, имели непосредственное отношение к «Новосибирскавтодору».

Среди других участников праймериз здесь гендиректор «Новосибирскавтодора» Юрий Бондаренко, менеджеры государственных учреждений и компаний области и два агрария.

Округ №16 (Бердск)

Один из возможных проблемных округов для единороссов на выборах в заксобрание. На праймериз здесь пошла действующий депутат, директор местного лицея №6 Зоя Родина, которая в 2015 году выиграла во многом потому, что системная (КПРФ и эсеры) и обычная (Егор Савин) оппозиция не смогли договориться, и отобрали друг у друга голоса в протестном Бердске.

На праймериз также заявился мэр Евгений Шестернин (с одной стороны, главы районов и мэры обычно уступают списочные мандаты, но с другой — у Шестернина истекают полномочия, а должность он получил при другом губернаторе). Компанию ему составит депутат горсовета Андрей Пилько, связанный с Виктором Голубевым, и заместитель гендиректора по безопасности «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) Борис Арутюнов. Напомним, что в 2015 году влиятельный депутат Виктор Осин, 15 лет руководивший бюджетным комитетом заксобрания, решил не баллотироваться (хотя, наверняка бы набрал больше Родины), а до этого вышел из политсовета реготделения «ЕР» по собственному желанию.

«Это не связано ни с последними политическими событиями, ни с заводом, ни со здоровьем. Основная причина заключается в другом: нельзя так долго быть у власти. Три созыва, я считаю, это много», — отмечал известный политик.

Округ №17 (Новосибирский район и Кольцово)

На вотчину списочника Олега Подоймы теперь претендует директор новосибирского МУП «Горводоканал» Юрий Похил, который проиграл выборы в горсовет в 2015 году. Одномандатником здесь, наверняка, пойдет также заявившийся на праймериз Игорь Гришунин.

В Новосибирском районе на одном из бюджетных учреждений уже заметили совместный баннер Гришунина и Похила с символикой «Единой России».

Еще один политик с большим опытом — бессменный мэр наукограда Кольцово Николай Красников. В 2020 году у него кончаются полномочия, но, думается, вряд ли он променяет родные аллеи на холодные коридоры заксобрания (может пойти как «паровоз», чтобы протащить Похила по списку).

Округ №18 (Обь и часть Новосибирского района)

Действующий одномандатник Владислав Кошкин не подал документы на праймериз. Бывший совладелец корпорации «Сибмост», переживающей банкротство и уже сменившией хозяев, сам проходит через процедуру банкротства.

Региональные власти, кажется, успели пристроить округ. Помимо действующего списочника Глеба Поповцева на праймериз пошел главврач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

Но есть и «темная лошадка». На праймериз пошел депутат новосибирского райсовета Сергей Зубков. Он, напомним, неожиданно выиграл выборы секретаря районного отделения «ЕР» у Игоря Гришунина.

Зубков работает директором ООО «Утилитсервис». Ему вместе с Дмитрием Рассказовым принадлежат два одноименными предприятиями — в Новосибирской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Обе компании получают госзаказы, на которых заработали более 500 млн рублей. В основном, контракты касаются вывоза и утилизации медицинских отходов. Еще 13 млн рублей из бюджета Зубков получил в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, связанная с ним структура заключила концессионное соглашение с правительством Калининградской области на строительство мусорного полигона с объемом инвестиций 2,3 млрд рублей.

Документы подал и директор Обского психоневрологического интерната, депутат горсовета Оби Сергей Кузнецов.

Округ №19 (Дзержинский район Новосибирска)

Один из самых опытных и влиятельных депутатов заксобрания Николай Мочалин подал документы на праймериз по родному округу. И на этот раз ему, похоже, удалось избежать борьбы с частью единороссов, которые пытались выбить его группу влияния с Дзержинки в 2015 году.

Напомним, противостояние с тогда еще главой района Александром Полищуком вылилось в то, что чиновник-единоросс поддержал застройщика Олега Мирошникова на праймериз. Три из его выдвиженцев проиграли команде Мочалина, но сам Мирошников сумел опередить действующего на тот момент депутата Николая Мамулата и позже пройти в заксобрание.

Теперь же округ можно снова по-праву назвать «мочалинским». На праймериз вместе с ним выдвинулись его дочь, действующий депутат горсовета Екатерина Митряшина и глава комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. Но они, очевидно, попытаются отстоять свои места в горсовете.

Округ №20 (Дзержинский район Новосибирска)

Олег Мирошников в итоге остался на своем округе. Но у него в соперниках вновь давний соратник Мочалина Николай Мамулат, теперь уже — в статусе бизнес-омбудсмена области. Третьим будет глава Дзержинского отделения «ЕР» Сергей Капишников, который, судя по активности во время пандемии, тоже рассчитывает побороться за выдвижение от партии.

Компанию им составят, например, директор новосибирской школы №177 и одновременно депутат чановского поселкового совета Евгений Фукс (Чаны находятся в 400 км от Новосибирска), а также начальник летно-испытательной станции Новосибирского авиазавода (ПАО «Сухой») Валерий Поташов.

Округ №21 (Железнодорожный и Заельцовский районы)

На округе коммуниста Сергея Клестова у единороссов пока только пять претендентов. Один из них — городской депутат Владислав Люмин, который, вероятно, предпочтет все-таки горсовет.

Более вероятная соперница — гендиректор АО «Экспресс-Пригород» Елена Куфарева. В 2015 году она проиграла округ коммунисту Артему Скатову (в 2017-м после перехода Скатова в мэрию Новосибирска Клестов и выиграл мандат за явным преимуществом у новосибирского девелопера Александра Бойко).

За выдвижение с Куфаревой попытаются поспорить глава регионального управления Росздравнадзора Елена Хрусталёва, директор государственного медицинского колледжа Светлана Домахина и еще один бюджетник — глава областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрий Лесневский.

Округ №22 (Заельцовский район)

На еще одной вотчине коммунистов (мандат у Андрея Жирнова) решил выдвинуться депутат горсовета Олег Шестаков. Он недавно вернулся во фракцию «ЕР» в горсовете, хотят еще несколько лет назад демонстративно выходил из партии. На праймериз также пошел Арман Озманян, связанный с национальным культурным центром «Шамс», занимающимся сохранением езидской культуры.

Из других кандидатов отметим предпринимательницу Оксану Могилину, которая фигурировала в СМИ вместе с депутатом горсовета Люмином, и замдиректора Сибирского госуниверситета путей сообщения Алексея Рассказова.

Округ №23 (Заельцовский и Калининский районы Новосибирска)

Здесь выдвинулись директор школы №200 Надежда Дергилева, гендиректор ООО «Новосибирский завод „Легких строительных панелей“» Вячеслав Доброскоков, заведующая детсадом №2 Татьяна Бурдина, гендиректор ООО «Эй Пи Лоджистик» Александр Пономарёв и председатель калининского райотделения «Всероссийского общества инвалидов» Вера Носова.

Также заявились действующие депутаты горсовета Павел Чернышев и Ирина Константинова. Но оба человека, пытающиеся баллотироваться от «ЕР», связаны с холдингом «Сибирский гигант», а его совладелец Александр Манцуров является действующим депутатом от этого округа от «Гражданской платформы» (тем более, оба заявились и на праймериз в горсовет).

Округ №24 (Калининский район Новосибирска)

Мандат на округе был у гендиректора завода «Искра» Анатолия Вандакурова, входившего во фракцию «ЕР». Но он умер в октябре 2019 года после продолжительной болезни.

Кандидатов на праймериз в итоге тоже набралось только четверо. Наиболее известным из них выглядит замначальника отдела завода «Искра» Сергей Скрыпник.

Округ №25 (Калининский район Новосибирска)

Немного кандидатов и в округе №25. Заявился действующий депутат, гендиректор одного из крупнейших застройщиков региона «Энергомонтаж» Иван Сидоренко. У единороссов здесь нет списочника (как и почти по всем территориям Новосибирска), тем не менее еще один участник праймериз — депутат Госдумы Андрей Каличенко.

Каличенко — давний партнер Сидоренко по «Энергомонтажу» и какого-либо «противостояния» между ними, конечно, не будет. Еще два кандидата — руководители муниципальных учреждений, третий — бывший коммунист Елисей Тамбовцев, который в 2017-м уже участвовал в праймериз.

Округ №26 (Кировский район Новосибирска)

Здесь тоже почти без сенсаций. Документы подал влиятельный глава комитета заксобрания по культуре и спорту Вениамин Пак. Но вот списочник единороссов Василий Волковский, который входит в команду Пака, не заявился.

Вместе с Паком в праймериз поучаствуют его соратники спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев и депутат горсовета Сергей Трубников (но они пойдут и в горсовет). Из малоизвестных претендентов на себя больше всего обращают внимание директор муниципального учреждения «Спортивный город» Елена Спасских и тренер муниципальной же СШОР по восточный единоборствам и связанного с Паком клуба спортклуба «Успех» Дмитрий Важнин.

Округ №27 (Кировский район Новосибирска)

Еще один кировский округ, где у единороссов, фактически, не бывает соперников. Здесь заявился действующий депутат Евгений Подгорный. Компанию ему составят городские парламентарии Александр Бестужев и Александр Тарасов.

К ним присоединяется новое лицо в местной политике Евгений Тарасов, у которого такое же отчество как и у Александра Тарасова — Валерьевич. Он представлен как директор ООО «Гамма-Гарант», в котором состоит соучредителем вместе с депутатом горсовета Трубниковым. Пятый кандидат — экономист муниципального центра по проблемам домашних животных, активистка местного ТОСа Юлия Редько.

Округ №28 (Ленинский район Новосибирска)

Переходим в Ленинский район. Здесь вновь заявился действующий депутат, застройщик Валерий Червов («Концерн Сибирь»). У единороссов нет списочника, более того, коммунисты смогли провести по территории Оксану Марченко, которая получила должность зампреда комитета по культуре. Тем не менее документы здесь подала и глава регионального исполкома партии Юлия Швец.

Привычно заявились действующие депутаты горсовета от этой территории — Сергей Моисеев и Игорь Кудин.

Округ №29 (Ленинский район Новосибирска)

В пограничном с Новосибирским районом округе всего четыре претендента на выдвижение, два из которых — депутаты горсовета от «ЕР» Кирилл Покровский и Валерий Черных. В заксобрание одномандатником с вероятностью в 146% выдвинется действующий зампред строительного комитета Дмитрий Козловский.

Четвертый кандидат — технический директор «Сибиара» Виктор Плутахин.

Округ №30 (Ленинский район Новосибирска)

Действующий депутат заксобрания Олег Сметанин ожидаемо подал документы. За право выдвинуться с ним поборется главврач ГКБ №34 Владимир Ярохно.

В 2015 году Ярохно, напомним, проиграл кампанию молодому коммунисту Роману Яковлеву на округе №31. Снова пытаться баллотироваться против него он, видимо, не решился.

Округ №31 (Ленинский район Новосибирска)

Здесь у коммунистов и одномандатник, и списочник. Теоретически против Яковлева могут выдвинуться депутаты горсовета Дмитрий Червов и Николай Тямин, которые заявились на праймериз. Но это вряд ли, и они просто ритуально войдут в территориальную группу

Наиболее вероятно, что по округу выставят кого-то из оставшейся тройки: главврач ГКБ №24 Светлана Войцицкая, главврач ГКБ №11 Алексей Величко и директор по производству все того же завода «Сибиар» Владимир Карпенко.

Округ №32 (Октябрьский район Новосибирска)

Действующий депутат Алексей Александров подал документы на праймериз.

Если не считать вице-спикера горсовета Евгения Яковенко, то из других участников стоит отметить начальника отдела снабжения ООО «Теплоэнергомонтаж» Олега Лавроненко. Он — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу. В свое время выступал на международном уровне вместе с депутатом горсовета Дмитрием Курбатовым.

Округ №33 (Октябрьский район Новосибирска)

На округ заявились шестеро, один из них — зампред комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Титаренко и он вряд ли захочет пойти в заксобрание. Остальные — главврач роддома №2 Ирена Дрёмова, директор лицея №185 Игорь Онищенко, директор ООО «Бизнес-Форум» Наталия Безрученкова, начальник производства ООО «Сибшнур» Дмитрий Венгловский и глава городского штаба МГЕР Василий Носков.

Победителю праймериз предстоит баллотироваться против члена фракции КПРФ Евгения Смышляева, который, судя по активности на округе, уже начал кампанию.

Округ №34 (Октябрьский район Новосибирска)

Здесь заявился действующий депутат Сергей Конько, занимающийся ремонтно-строительными работами, в том числе на объектах ГК «Дискус».

Все его конкуренты — бюджетники. Отметим среди них начальника управления по Сибири Центра охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана» при Росгвардии.

Округ №35 (Первомайский район Новосибирска)

Один из самых потенциально интересных округов на праймериз. Здесь заявился и действующий депутат Александр Козлов, и сенатор, бывший мэр и губернатор Владимир Городецкий, который жил на Первомайке. И это, не считая депутатов горсовета Евгения Панфёрова и Александра Родионова, которые также подали документы и в муниципальный совет.

При этом списочника у единороссов в Первомайском районе нет. Здесь прошла территориальная группа коммунистов, которые смогли провести застройщика Евгения Коновалова.

Округ №36 (Советский район Новосибирска)

Действующий депутат Алексей Андреев подал документы. Компанию ему составит городской парламентарий Ирина Путинцева.

Кроме того, на округ заявился владелец ТР «Эдем» Владислав Плотников.

Напомним, что в 2020 году его однофамильца и бизнесмена, депутата горсовета Дениса Плотникова со скандалом исключили из фракции КПРФ после того, как он поддержал отмену партсписков на выборах совета. При этом в горсовета Денис Плотников на праймериз «ЕР» пока не заявился.

Округ №37 (Советский район Новосибирска)

По округу, который объединяет Академгородок и Шлюз, традиционно заявился научный руководитель Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Николай Похиленко. И у него всего лишь четыре потенциальных соперника: индивидуальный предприниматель, сотрудник Новосибирского госуниверситета, исполнительный секретарь местного райотделения «ЕР» Анна Незбудей, а также Вячеслав Набивич.

Последний — технический директор ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест». Эта компания застраивает некоторые районы Академгородка и связана с депутатом горсовета Александром Фельдбушем.

Округ №38 (Центральный и Железнодорожный районы Новосибирска)

Наконец, последний, самый центральный округ новосибирского заксобрания. От него в парламент избран коммунист Вадим Агеенко.

На праймериз заявился депутат горсовета Сергей Бондаренко. Но, очевидно, более вероятным соперником от власти станет главврач Городской клинической поликлиники №1, экс-депутат Госдумы РФ Сергей Дорофеев.

Интересно, что среди его спарринг-партнеров значится заместитель гендиректора ООО «ТехноПан» Иван Колпаков. А директор этой фирмы — полный тезка экс-главы Сибирского управления Минрегионразвития РФ Евгения Ваулина.

Источник: tayga.info