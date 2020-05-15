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Сгорел заживо куривший в постели 60-летний житель райцентра в Новосибирской области

18:22 15.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Обгоревший труп нашли после тушения пожара в Болотном в ночь на 15 мая. Обстоятельства произошедшего и причина смерти погибшего выясняет СК.

Сгорел заживо куривший в постели 60 летний житель райцентра в Новосибирской области
Погибшего нашли после тушения пожара на месте ЧП

В городе Болотном проводится проверка по факту гибели мужчины на пожаре, сообщили в пятницу в управлении СКР по Новосибирской области.

15 мая текущего года около 1 часа ночи в одном из жилых домов в городе Болотное произошел пожар. В ходе тушения пожара обнаружено обгоревшее тело 60-летнего мужчины. По данному факту Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным очаг пожара располагался на веранде дома, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причина смерти погибшего. Назначена пожаро-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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