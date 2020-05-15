Скончался от отравления водкой 8-летния мальчик на Ямале. Сколько выпил до смерти, выясняет СК

Алкоголь принес домой отец и оставил бутылку на видном месте. Ребенок решил попробовать. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Количество произведенной легальной алкогольной продукции выросло более чем на 30%

В Тазовском районе на Ямале ребенок умер от отравления водкой. В причинах трагедии разбираются следователи.

Сотрудники СК в Тазовском районе возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Предварительно они выяснили, что вечером 13 мая восьмилетний мальчик остался в квартире без присмотра родителей и выпил значительное количество водки, которую принес домой и оставил в легкодоступном месте его отец.

С признаками тяжелого отравления в шесть утра доставили в Гыданскую участковую больницу. Там мальчик скончался.

Все обстоятельства случившегося продолжают выяснять. Следствие назначило комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в том числе гистологическое и химическое исследование, для установления точных причин смерти.