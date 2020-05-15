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Скончался от отравления водкой 8-летния мальчик на Ямале. Сколько выпил до смерти, выясняет СК

19:45 15.05.2020 Фото: pixabay.com
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Алкоголь принес домой отец и оставил бутылку на видном месте. Ребенок решил попробовать. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Скончался от отравления водкой 8 летния мальчик на Ямале. Сколько выпил до смерти, выясняет СК
Количество произведенной легальной алкогольной продукции выросло более чем на 30%

В Тазовском районе на Ямале ребенок умер от отравления водкой. В причинах трагедии разбираются следователи.

Сотрудники СК в Тазовском районе возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Предварительно они выяснили, что вечером 13 мая восьмилетний мальчик остался в квартире без присмотра родителей и выпил значительное количество водки, которую принес домой и оставил в легкодоступном месте его отец.

С признаками тяжелого отравления в шесть утра доставили в Гыданскую участковую больницу. Там мальчик скончался.

Все обстоятельства случившегося продолжают выяснять. Следствие назначило комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в том числе гистологическое и химическое исследование, для установления точных причин смерти.

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От редакции

Сколько надо ребенку выпить, чтобы умереть?

Т-Яна, 15 мая 2020 20:12
Исправьте описку, пожалуйста: 8-летниЙ мальчик, не "8-летнИЯ", две ошибки в одном слове. Мной написанное - удалите.

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