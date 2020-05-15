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Выбросил с 4 этажа плачущего внука сожительницы. Очень раздражительному мужчине дали 9 лет тюрьмы в Твери

20:15 15.05.2020 Фото: СКР по Тверской области
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Ребенок остался жив. Но пьяный бабушкин возлюбленный причинил ребенку различные телесные повреждения. Юлижайшие годы он проведет в колонии строгого режима.

Выбросил с 4 этажа плачущего внука сожительницы. Очень раздражительному мужчине дали 9 лет тюрьмы в Твери
47-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

Житель Твери осужден к лишению свободы за покушение на убийство малолетнего, сообщили сегодня, 15 мая, в региональном СК.

Собранные Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления СКР по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Твери. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2. ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следствием и судом установлено, что в период с 14 по 15 сентября текущего года 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Твери, не желавший слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, после чего перенес на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа. Своими действиями он причинил ребенку различные телесные повреждения.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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