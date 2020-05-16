Лунный календарь посева и пересадки на выходные 15 — 17 мая: Все три дня благоприятны для посадки картофеля

Характеристики Луны на 15 мая 2020 года
На дату 15.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 42%. Восход Луны в 02:48, а закат в 11:56.
Хронология лунных дней
- 22 лунный день c 02:27 14.05.2020 по 02:48 15.05.2020
- 23 лунный день c 02:48 15.05.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 15 мая 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (+)
Луна в знаке Рыбы. это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный.
Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды.
- посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых;
- высадка рассады;
- посадка картофеля;
- посев цветочных растений;
- полив, рыхление.
- подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не рекомендуется заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибных болезней и гнилей;
- прививка, окулировка, заготовка черенков для прививок, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;
- покос трав;
- заготовка листьев лекарственных растений, закладка компоста.
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: гвоздика, лилейные, шалфей;
- комнатных растений: аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная, бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.
- обработка от вредителей и болезней;
- обрезка растений;
- заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, т.к. велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;
- выпечка теста.
23 лунный день (+)
15 мая 2020 года в 12:00 — 23 лунный день. этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью. Этот день считается благоприятным для любых работ с надземной частью растений.
- обрезка деревьев, прививка, перепрививка;
- посадка и сбор плодов, которые находятся в земле: морковь, свекла, картофель, редис, репа и т.д.;
- обрезка усов клубники;
- выкапывание цветочных луковиц;
- прореживание всходов, прополка, опрыскивание культур от вредителей, удобрение почвы.
- обильный полив.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.
16 мая 2020 года в 12:00 — 24 лунный день. энергетически заряженный день, связанный с пробуждением сил природы и с плодородием. Этот день благоприятный для дел в огороде и саду, но лучше работать с той частью растений, которая находится над землей.
- посадка и посев растений;
- обрезка, прививка и перепрививка деревьев;
- подкормка и внесение удобрений;
- благоустройство сада.
- пикировка и прищипка.
Влияние дня недели (±)
День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.
Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.
17 мая 2020 года в 12:00 — 25 лунный день. время созерцания и глубокого познания. Этот день благоприятен для разнообразных садовых работ и работ в огороде, но для пассивных действий. Луна в этот день убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков.
- посадка и посев культур, дающих корнеплоды: лук, картофель, свекла, бобовые, морковь, репа, редька и т.д.;
- выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
- прополка, вспашка, рыхление;
- органическая подкормка;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сушка плодов, трав, корней лекарственных растений;
- благоустройство сада.
- обильный полив;
- работа с корнями, повреждение может привести к гибели растения;
- прищипывание и пикировка.
Влияние дня недели (±)
День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.
Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.
Источник: Мир космоса