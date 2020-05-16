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Где заразились коронавирусом в Новосибирской области на 16 мая?

21:30 16.05.2020 Фото: Минздрав НСО
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24 территории региона охвачены COVID-19. Среди них Бердск, где число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 20 человек.

Где заразились коронавирусом в Новосибирской области на 16 мая?
Для заболевших коронавирусом в Новосибирской области открывают все новые госпитали

В Новосибирской области впервые количество выздоровевших пациентов от коронавируса превысило число заболевших за сутки, сообщал «Курьер. Среда Бердск» в пятницу. 72 выздоровели, у 71 человека обнаружили инфекцию.

Новых районов на карте распространения COVID-19 не появилось.

— В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ — 3 человека, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую, 1 — в Куйбышевскую ЦРБ, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в региональном оперативном штабе.

Заболевшие коронавирусом на утро 16 мая выявлены: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заразившиеся есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

На утро субботы общее количество заболевших COVID-19 в Новосибирской области— 1447 человек. За последние сутки диагноз коронавируса подтвердился еще у семерых детей. Всего за время эпидемии инфекцию подхватил 91 ребенок.

Среди умерших — 18 человек. Сразу две пенсионерки скончались в инфекционном госпитале накануне, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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