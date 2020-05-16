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Не заплатили работающим с зараженными коронавирусом медикам «скорой» Искитима? Разбирается СК

14:58 16.05.2020 Фото: Подслушано в Искитиме
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«Курьер. Среда. Бердск» списал о жалобах искитимских медиков на мизерные доплаты за работу в рискованных условиях — 150-250 рублей. Следственный комитет проверяет правильность выплат.

Не заплатили работающим с зараженными коронавирусом медикам скорой Искитима? Разбирается СК
Госпитализация больного с коронавирусом происходила в Индустриальном микрорайоне Искитима

В Новосибирской области по сообщениям в СМИ о нарушениях прав медицинских работников организованы доследственные проверки. Об этом сегодня, 16 мая, рассказала старший помощник руководителя регионального СКР Анастасия Кулешова.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в ходе мониторинга СМИ выявлены сообщения, что работники «Скорой медицинской помощи» городов Новосибирск и Искитим заявили о неполучении в полном объёме положенных им дополнительных выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, в связи с чем были нарушены их права. По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок.

-В ходе проверок будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, установлены размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. По результатам проверок будет принято процессуальное решение, — заявила Кулешова.

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» списал о жалобах искитимских медиков на мизерные доплаты за работу в рискованных условиях — 150-250 рублей. Региональный минздрав ответил, что сотрудником скорой помощи ЦГБ Искитима доплаты не положены — из-за малого числа инфицированных спецбригады не создали.

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