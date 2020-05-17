Кому запретил работать после 15 мая губернатор Травников в Новосибирской области. И Бердске

Закрыты все организации культуры, досуга и развлечений, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание. Исключения составляют те, кто обеспечивает изоляцию прибывшим из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия). Тексты постановлений.

Губернатор утвердил перечень отраслей новосибирской экономики, деятельность в которых приостановлена

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановлением от 15 мая 2020 № 168-п определил перечень отраслей экономики, деятельность в которых приостановлена (ограничена) любыми организациями, независимо от организационных форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями на территории Новосибирской области, что соответствует всем ранее установленным ограничениям деятельности на территории Новосибирской области.

Согласно документу, к ним относятся все организации культуры, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, а также предприятия розничной торговли непродовольственными товарами.

Исключения составляют организации, которые обеспечивают изоляцию прибывшим из Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения установленных сроков изоляции, самоизоляции.

Напомним, что в Бердске размещают вахтовиков их Томска — в детском лагере «Юбилейны» и в санатории «Рассвет». Кроме того, в лагере «Тимуровец» под Бердском был организован обсерватор для прилетевших из Таиланда.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020 № 168-п

г. Новосибирск

О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п

и признании утратившими силу отдельных постановлений

Правительства Новосибирской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Определить перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области и принявшие решения о возобновлении деятельности, кроме случаев приостановления (ограничения) деятельности в отраслях экономики согласно пункту 1 настоящего постановления, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

При принятии решения о возобновлении деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области:

определяют численность работников, обеспечивающих деятельность (функционирование) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с учетом необходимости обеспечения режима самоизоляции, обеспечивают преимущественное использование дистанционного (удаленного) режима работы;

оказывают работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции, самоизоляции на дому, в том числе не допускают на рабочее место (кроме дистанционного (удаленного) режима работы) работников из числа граждан, прибывших в Новосибирскую область с территории других государств, из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия), подлежащих самоизоляции, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения установленных сроков изоляции, самоизоляции.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области, при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, и принимают все последствия от возникших коммерческих и иных рисков.

4. Абзац первый пункта 3.1 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» изложить в следующей редакции:

«3.1. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, определенных Правительством Новосибирской области, за исключением:».

5. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п «О реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2) постановление Правительства Новосибирской области от 06.04.2020 № 104-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п»;



3) постановление Правительства Новосибирской области от 11.04.2020 № 111-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п»;4) постановление Правительства Новосибирской области от 15.04.2020 № 126-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п»;5) постановление Правительства Новосибирской области от 04.05.2020 № 158-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п»;6) постановление Правительства Новосибирской области от 11.05.2020 № 160-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п»;7) постановление Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 № 161-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п».

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 15.05.2020 № 168-п

1. Культура, организация досуга и развлечений:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

деятельность в области демонстрации кинофильмов

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;



деятельность физкультурно-оздоровительная;деятельность санаторно-курортных организаций

3. Гостиничный бизнес:

деятельность по предоставлению мест для временного проживания

4. Общественное питание:



деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

5. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений:

образование дополнительное детей и взрослых

6. Деятельность по организации конференций и выставок:

деятельность по организации конференций и выставок

7. Розничная торговля непродовольственными товарами:

торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах;

торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах;



торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью;торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами