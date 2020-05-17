Солнечную и безветренную погоду при +25 градусах обещают в Бердске 17 мая

Дожди маловероятны, но будет переменная облачность — скорее всего, во второй половине дня. Последующие три дня — 18, 19 и 20 мая — обещают быть такими же теплыми и сухими. Только в среду будет пасмурно.

На Бердской косе хорошо в любую погоду

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в предстоящие сутки 17 мая по Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°C, днем +25, +30°C, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Бердске синоптики обещают в субботу вполне комфортную погоду. Воздух прогреется до +25 градусов. Дожди маловероятны, но будет переменная облачность — скорее всего, во второй половине дня. Ветер утих после субботы.

В ночь на понедельник ожидается +12 градусов. Последующие три дня — 18, 19 и 20 мая — обещают быть такими же теплыми и сухими. Только в среду будет пасмурно.