18.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Полезные продукты для III группы крови

10:37 18.05.2020 Фото: pixnio
0

Предки современных людей с III группой крови были кочевниками-скотоводами, и питались они главным образом молочными продуктами. Вот для кого молочное чрезвычайно полезно! Сыры, кисломолочка, творог, козье молоко — список приемлемых продуктов достаточно обширен и разнообразен.

Полезные продукты для III группы крови
Бобы и фасоль в списке рекомендованных продуктов

Диета для третьей группы крови включает в себя употребление следующих продуктов:

— мясо: баранина, оленина, ягненок и мясо кроля;
— морепродукты: сардина, камбала, лосось, морской ангел, скумбрия, морской окунь, треска, щука и черная икра;

— молочные и кисломолочные продукты: козье молоко, кефир, йогурты, домашний сыр и творог, козий и овечий сыр;
— масло оливковое;
— хлебобулочные изделия из рисовой муки;
— крупы и злаки: просо, рис, овес и спельта;
— бобовые: темные бобы, овощная фасоль, соя красная и лимская фасоль;
— овощи: баклажаны, свекла, цветная капуста, ямс, брюссельская капуста, желтый и зеленый перец;
— фрукты и ягоды: бананы, виноград, клюква, сливы, папайя и ананас;
— специи: хрен, кари, имбирь, петрушка и перец кайенский;
— напитки: зеленый чай, соки из винограда, клюквы и капусты, а также из ананаса и папайи;
— травяные чаи с добавлением шиповника, имбиря, солодки, шалфея и женьшеня.

Источник: pravilnoe-pokhudenie

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы питаетесь с учетом рекомендаций по группе крови?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сбил грузовой поезд 60-летнюю пенсионерку в Искитиме. Женщина в реанимации
11:35 18-05-2020
Сбил грузовой поезд 60-летнюю пенсионерку в Искитиме. Женщина в реанимации
БердскПод запретом ярмарки из-за коронавируса до 31 мая в Бердске
11:30 18-05-2020
Под запретом ярмарки из-за коронавируса до 31 мая в Бердске
Как провести священную Ночь Предопределения с 18 на 19 мая 2020 года: Что нужно сделать и что запрещено
11:22 18-05-2020
Как провести священную Ночь Предопределения с 18 на 19 мая 2020 года: Что нужно сделать и что запрещено
Певицу Алсу вновь обвиняют в жульничестве: Накрутила просмотры на Youtube и затерла следы
11:22 18-05-2020
Певицу Алсу вновь обвиняют в жульничестве: Накрутила просмотры на Youtube и затерла следы
2–2,5 млн собак ежегодно погибают на собачьих фермах в Южной Корее
11:22 18-05-2020
2–2,5 млн собак ежегодно погибают на собачьих фермах в Южной Корее
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
11:21 18-05-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскВ реанимации 65 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 21 пациент 18 мая
11:20 18-05-2020
В реанимации 65 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 21 пациент 18 мая
БердскБесплатно: Подай уже сейчас объявление на доску сайта «Курьер.Среда.Бердск»
11:16 18-05-2020
Бесплатно: Подай уже сейчас объявление на доску сайта «Курьер.Среда.Бердск»
БердскУ 7 вахтовиков из обсерватора в «Лазурном» нашли COVID-19 в Бердске
11:12 18-05-2020
У 7 вахтовиков из обсерватора в «Лазурном» нашли COVID-19 в Бердске
БердскПроверит есть ли маски на лицах жителей в аптеках, магазинах и на работе из-за COVID-19 мэр Бердска 1
11:00 18-05-2020
Проверит есть ли маски на лицах жителей в аптеках, магазинах и на работе из-за COVID-19 мэр Бердска