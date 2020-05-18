Полезные продукты для III группы крови

Диета для третьей группы крови включает в себя употребление следующих продуктов:
— мясо: баранина, оленина, ягненок и мясо кроля;
— морепродукты: сардина, камбала, лосось, морской ангел, скумбрия, морской окунь, треска, щука и черная икра;
— масло оливковое;
— хлебобулочные изделия из рисовой муки;
— крупы и злаки: просо, рис, овес и спельта;
— бобовые: темные бобы, овощная фасоль, соя красная и лимская фасоль;
— фрукты и ягоды: бананы, виноград, клюква, сливы, папайя и ананас;
— специи: хрен, кари, имбирь, петрушка и перец кайенский;
— напитки: зеленый чай, соки из винограда, клюквы и капусты, а также из ананаса и папайи;
— травяные чаи с добавлением шиповника, имбиря, солодки, шалфея и женьшеня.
Источник: pravilnoe-pokhudenie