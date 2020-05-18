Полезные продукты для III группы крови

Предки современных людей с III группой крови были кочевниками-скотоводами, и питались они главным образом молочными продуктами. Вот для кого молочное чрезвычайно полезно! Сыры, кисломолочка, творог, козье молоко — список приемлемых продуктов достаточно обширен и разнообразен.

Бобы и фасоль в списке рекомендованных продуктов

Диета для третьей группы крови включает в себя употребление следующих продуктов:

— мясо: баранина, оленина, ягненок и мясо кроля;

— морепродукты: сардина, камбала, лосось, морской ангел, скумбрия, морской окунь, треска, щука и черная икра;



— молочные и кисломолочные продукты: козье молоко, кефир, йогурты, домашний сыр и творог, козий и овечий сыр;— масло оливковое;— хлебобулочные изделия из рисовой муки;— крупы и злаки: просо, рис, овес и спельта;— бобовые: темные бобы, овощная фасоль, соя красная и лимская фасоль;— овощи: баклажаны, свекла, цветная капуста, ямс, брюссельская капуста, желтый и зеленый перец;— фрукты и ягоды: бананы, виноград, клюква, сливы, папайя и ананас;— специи: хрен, кари, имбирь, петрушка и перец кайенский;— напитки: зеленый чай, соки из винограда, клюквы и капусты, а также из ананаса и папайи;— травяные чаи с добавлением шиповника, имбиря, солодки, шалфея и женьшеня.

Источник: pravilnoe-pokhudenie