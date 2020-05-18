Геомагнитная буря накроет бердчан 18-19 мая: Полное расписание магнитных бурь мая и их влияние на здоровье и ваш знак зодиака

Магнитные бури очень часто приводят к резкому ослаблению человеческого организма. Для метеозависимых людей крайне важно понимать точное время, когда наступают магнитные бури, ведь это поможет подготовиться и защитить себя от возможных негативных последствий. Для удобств можно использовать подробную таблицу магнитных бурь, с которой вы можете ознакомиться в нашем сегодняшнем материале.
Расписание магнитных бурь в мае 2020 года
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|21:00
|1 мая Пт
|1
|1
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|1
|2
|2
|2
|2 мая Сб
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|3 мая Вс
|1
|1
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|4 мая Пн
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|5 мая Вт
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|6 мая Ср
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|7 мая Чт
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|8 мая Пт
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|9 мая Сб
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|10 мая Вс
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|11 мая Пн
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|12 мая Вт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|13 мая Ср
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|14 мая Чт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|15 мая Пт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|16 мая Сб
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|17 мая Вс
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|18 мая Пн
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|19 мая Вт
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|20 мая Ср
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|21 мая Чт
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|22 мая Пт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|23 мая Сб
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|24 мая Вс
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|25 мая Пн
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|26 мая Вт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|27 мая Ср
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|28 мая Чт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|29 мая Пт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|30 мая Сб
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|31 мая Вс
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|3
|1
|Нет заметных возмущений
|5
|Умеренная геомагнитная буря
|2
|Небольшие возмущения
|6
|Сильная геомагнитная буря
|3
|Слабая геомагнитная буря
|7
|Жесткий геомагнитный шторм
|4
|Малая геомагнитная буря
|8
|Экстремальный шторм
Как магнитные бури влияют на самочувствие человека
Безусловно, информацию о происходящих дорожно-транспортных происшествиях или о получении травм на производстве многие не связывают с наступлением магнитных бурь. Однако на самом деле это явление может влиять и на такие несчастные случаи в нашей жизни. Наиболее сильно они влияют на пожилое население а также на тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Более того, при наступлении магнитной бури могут начаться серьезные проблемы со здоровьем, к примеру у тех, у кого выявлено вегето-сосудистую дистонию или гипертонию.
Также довольно тяжело перенести данное явление, когда вы пребываете в самолетах, метро или прочих местах, где существует перепад давления. Помимо этого, магнитную бурю тяжело переживают люди, у которых есть психические проблемы.
Симптомы влияния магнитных бурь:
- ломота в коленях, локтях, щиколотках и других суставах;
- головные боли — от мелкого надоедливого фона до настоящей мигрени;
- бессонница и нарушения сна, беспокойство;
- депрессия, расстройство психики. Чаще всего — это обычная раздражительность, нервное поведение, быстрые перемены настроения;
- скачки давления;
- полный энергетический упадок, нежелание работать, апатия;
- также во время магнитных бурь часто обостряются хронические заболевания.
Советы специалистов
Специалисты наиболее часто рекомендуют при магнитных бурях:
- соблюдение рационального питания с добавлением фруктов, овощей и зелени;
- употребление жидкости в больших количествах, особенно травяных чаев, компотов и чистой воды;
- снизить привычную порцию и исключить переедание;
- минимальное употребление кофеина, чтобы организм не «будоражился» и не приводил к серьезным напряжениям нервной системы;
- принимать ежедневно по одной таблетке «Аспирина», ведь это позволяет разредить кровь и в итоге снимает головные боли;
- более частое пребывание на свежем воздухе либо регулярное проветривание помещений, где вы находитесь;
- принятие контрастного душа и проведение утренней гимнастики;
- минимальный просмотр телепередач, а больше уделять времени прослушиванию приятной музыки и чтению интересных книг;
- поиску времени для хобби, чтобы получить удовольствие и наслаждаться положительными эмоциями;
- минимизировать появление стрессовых ситуаций, исключить общение с агрессивными личностями и избегать ссор или выяснения отношений;
- снижение физической и эмоциональной нагрузки.
Астролог Любимова назвала зависимые от магнитных бурь знаки Зодиака
На протяжении текущего месяца людей ожидает несколько магнитных бурь. Первая из них началась в прошедший вторник. При этом она может серьезно влиять на отдельные знаки Зодиака. Наиболее мощная буря ожидается двадцать восьмого числа. В этот день люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут особенно сильно ее чувствовать. По словам астролога Лилии Любимовой, есть знаки, которые наиболее сильно привязаны к данному космическому явлению.
Сообщается, что людей со слабым сердцем магнитные бури могут довести до сильных головных болей и даже тахикардии. Также метеозависимые люди начнут страдать от ломоты в суставах, сонливости и нервозности. У менее метеозависимых граждан она приведет к головокружениям, сильному пульсу и перепадам настроения, а также повышенной тревожности.
«Знаки огня — Стрелец, Овен и Лев — они сильнее реагируют на магнитные бури на Солнце», — рассказала Любимова.
Безусловно, на людей могут воздействовать и прочие природные явления. К примеру, недомогания могут проявляться при пребывании Луны в отдельных фазах. Действительно, при полнолунии нередко появляются головные боли или обострение хронических заболеваний, о чем также не раз подтверждали астрологи и ученые.
«Больше всего от фаз Луны зависят водные знаки. Очень сильно зависят Раки, Рыбы, Скорпионы и Козероги», — резюмировала Любимова.
Источник: Пронедра