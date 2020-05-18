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Геомагнитная буря накроет бердчан 18-19 мая: Полное расписание магнитных бурь мая и их влияние на здоровье и ваш знак зодиака

16:03 18.05.2020 Фото: pxhere.com
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В этот день люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут особенно сильно ее чувствовать. По словам астролога Лилии Любимовой, есть знаки, которые наиболее сильно привязаны к данному космическому явлению.

Геомагнитная буря накроет бердчан 18 19 мая: Полное расписание магнитных бурь мая и их влияние на здоровье и ваш знак зодиака
На протяжении текущего месяца людей ожидает несколько магнитных бурь

Магнитные бури очень часто приводят к резкому ослаблению человеческого организма. Для метеозависимых людей крайне важно понимать точное время, когда наступают магнитные бури, ведь это поможет подготовиться и защитить себя от возможных негативных последствий. Для удобств можно использовать подробную таблицу магнитных бурь, с которой вы можете ознакомиться в нашем сегодняшнем материале.

Расписание магнитных бурь в мае 2020 года

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00
1 мая Пт 1 1 1 1 1 2 2 2
2 мая Сб 1 1 1 1 1 2 2 2
3 мая Вс 1 1 2 2 3 2 2 2
4 мая Пн 3 2 2 2 2 2 2 1
5 мая Вт 2 2 1 1 1 1 2 2
6 мая Ср 1 1 1 1 1 2 2 2
7 мая Чт 1 1 1 1 1 2 2 2
8 мая Пт 1 1 1 1 2 2 1 2
9 мая Сб 1 1 1 2 1 2 1 2
10 мая Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
11 мая Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
12 мая Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
13 мая Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
14 мая Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
15 мая Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
16 мая Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
17 мая Вс 2 2 2 2 2 2 2 3
18 мая Пн 3 3 3 3 3 3 3 3
19 мая Вт 3 3 3 3 3 3 3 2
20 мая Ср 2 2 2 2 2 2 2 3
21 мая Чт 3 3 3 3 3 3 3 2
22 мая Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
23 мая Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
24 мая Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
25 мая Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
26 мая Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
27 мая Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
28 мая Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
29 мая Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
30 мая Сб 2 2 2 2 2 2 2 1
31 мая Вс 1 1 1 1 1 1 1 3
1 Нет заметных возмущений 5 Умеренная геомагнитная буря
2 Небольшие возмущения 6 Сильная геомагнитная буря
3 Слабая геомагнитная буря 7 Жесткий геомагнитный шторм
4 Малая геомагнитная буря 8 Экстремальный шторм

Как магнитные бури влияют на самочувствие человека

Безусловно, информацию о происходящих дорожно-транспортных происшествиях или о получении травм на производстве многие не связывают с наступлением магнитных бурь. Однако на самом деле это явление может влиять и на такие несчастные случаи в нашей жизни. Наиболее сильно они влияют на пожилое население а также на тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Более того, при наступлении магнитной бури могут начаться серьезные проблемы со здоровьем, к примеру у тех, у кого выявлено вегето-сосудистую дистонию или гипертонию.

Также довольно тяжело перенести данное явление, когда вы пребываете в самолетах, метро или прочих местах, где существует перепад давления. Помимо этого, магнитную бурю тяжело переживают люди, у которых есть психические проблемы.

Симптомы влияния магнитных бурь:

  1. ломота в коленях, локтях, щиколотках и других суставах;
  2. головные боли — от мелкого надоедливого фона до настоящей мигрени;
  3. бессонница и нарушения сна, беспокойство;
  4. депрессия, расстройство психики. Чаще всего — это обычная раздражительность, нервное поведение, быстрые перемены настроения;
  5. скачки давления;
  6. полный энергетический упадок, нежелание работать, апатия;
  7. также во время магнитных бурь часто обостряются хронические заболевания.

Советы специалистов

Специалисты наиболее часто рекомендуют при магнитных бурях:

  1. соблюдение рационального питания с добавлением фруктов, овощей и зелени;
  2. употребление жидкости в больших количествах, особенно травяных чаев, компотов и чистой воды;
  3. снизить привычную порцию и исключить переедание;
  4. минимальное употребление кофеина, чтобы организм не «будоражился» и не приводил к серьезным напряжениям нервной системы;
  5. принимать ежедневно по одной таблетке «Аспирина», ведь это позволяет разредить кровь и в итоге снимает головные боли;
  6. более частое пребывание на свежем воздухе либо регулярное проветривание помещений, где вы находитесь;
  7. принятие контрастного душа и проведение утренней гимнастики;
  8. минимальный просмотр телепередач, а больше уделять времени прослушиванию приятной музыки и чтению интересных книг;
  9. поиску времени для хобби, чтобы получить удовольствие и наслаждаться положительными эмоциями;
  10. минимизировать появление стрессовых ситуаций, исключить общение с агрессивными личностями и избегать ссор или выяснения отношений;
  11. снижение физической и эмоциональной нагрузки. 

Астролог Любимова назвала зависимые от магнитных бурь знаки Зодиака

На протяжении текущего месяца людей ожидает несколько магнитных бурь. Первая из них началась в прошедший вторник. При этом она может серьезно влиять на отдельные знаки Зодиака. Наиболее мощная буря ожидается двадцать восьмого числа. В этот день люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут особенно сильно ее чувствовать. По словам астролога Лилии Любимовой, есть знаки, которые наиболее сильно привязаны к данному космическому явлению.

Сообщается, что людей со слабым сердцем магнитные бури могут довести до сильных головных болей и даже тахикардии. Также метеозависимые люди начнут страдать от ломоты в суставах, сонливости и нервозности. У менее метеозависимых граждан она приведет к головокружениям, сильному пульсу и перепадам настроения, а также повышенной тревожности.

«Знаки огня — Стрелец, Овен и Лев — они сильнее реагируют на магнитные бури на Солнце», — рассказала Любимова.

Безусловно, на людей могут воздействовать и прочие природные явления. К примеру, недомогания могут проявляться при пребывании Луны в отдельных фазах. Действительно, при полнолунии нередко появляются головные боли или обострение хронических заболеваний, о чем также не раз подтверждали астрологи и ученые.

«Больше всего от фаз Луны зависят водные знаки. Очень сильно зависят Раки, Рыбы, Скорпионы и Козероги», — резюмировала Любимова.

Источник: Пронедра

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Ощущаете сегодня какое-либо недомогание?

evro, 18 мая 2020 10:34
КАКАя чушь!
Аноним, 18 мая 2020 10:48
по моему она не продит уже лет так 20 Че покурили тогда 76% не понятно.

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