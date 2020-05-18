Потеряла медкарту и 8 раз отказала в уголовном деле на врача лишившейся беременности и ставшей инвалидом I группы Ольге Казанцевой полиция Бердска

В ноябре 2012 года Ольга попала в гинекологию горбольницы с токсикозом на 12 неделе беременности, но в итоге потеряла не только ребенка, но и слух, зрение. За 7 лет выяснилось, что полицейский получил медкарту девушки, но она потерялась.

После событий 2012 года Ольга Казанцева продолжает жить

Потерявшая ребенка в ноябре 2012 года, и чуть не лишившаяся жизни, жительница Бердска вновь обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 мая. Поводом для обращения стала 7-летняя история того, как Ольга Казанцева пытается найти виновного в потере малыша и приобретенную инвалидность.

— Инвалидность оставили пожизненно. Проблемы со зрением есть. Я передвигаюсь самостоятельно, понемножку, на близкие расстояния. Машина есть, а ездить не могу. У меня закладывает фокус. Слух более-менее, практически восстановился. В целом мне, конечно, получше, но есть свои проблемы. Живу. Сейчас второй год официально работаю на дому. Врачи тогда мне еще сказали, что у меня все будет нормально с материнством. Работаю в этом направлении, но пока не забеременела, не родила. Все зависит от того, как к этому относится. Если руки сложить, конечно, ничего хорошего не будет. Процесс выздоровления еще идет, — рассказала Ольга сегодня, 18 мая.

В 2013 году девушка получила инвалидность, в 2015 году ее продлила на два года, а в 2017 году бердчанка стала инвалидом I группы бессрочно. До тех роковых событий Ольга работала, получала хорошую зарплату, а потом разом села на инвалидность. Сейчас девушка получает пенсию по инвалидности в 18 000 рублей. Два последних года она работает на дому.



События 2012 года

5 мая 2013 года мама Ольги решилась рассказать, что произошло с ее дочерью ноябре 2012 года. Наталья Казанцева обратилась редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с письмом, посчитав, что из-за ненадлежащей медицинской помощи в бердской горбольнице ее 30-летняя дочь стала инвалидом. Ольга попала в больницу Бердска с сильным токсикозом и беременностью 12 неделью. Она пролежала там 3 недели, но состояние за это время ухудшилось настолько, что она не могла ходить.

Врачи бердской больницы, а в первую очередь лечащий врач Ольги, проигнорировала просьбы матери, писала Наталья. И вскоре дочь выписали из больницы в еще более худшем состоянии, чем она поступила к ним в отделение. На следующий день после выписки состояние дочери ухудшилось настолько, что, договорившись с гинекологом, у которого она стояла на учете, семья была вынуждена самостоятельно вызвать машину скорой помощи, на которой Ольгу доставили в отделение реанимации областной больницы Новосибирска.

В течение 3-х недель врачи боролись за ее жизнь. Из-за того, что в областную больницу обратились слишком поздно, в организме бердчанки произошли необратимые процессы, после чего она полностью потеряла слух и зрение. Ее диагноз при выписке из областной больницы – «энцефалопатия тяжелой степени».

Хождение по инстанциям

15 октября 2013 года в ОМВД России по городу Бердску за номером 18972 были зарегистрированы материалы проверки № 5421 по заявлению Ольги Казанцевой о совершении противоправных действий сотрудниками медицинского учреждения.

По результатам проверки 10 июня 2014 УУП Отдела МВД России по городу Бердску А. Медведевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лечащего врача Ольги — Е. Ерёменко по ст. 118 ч.2 УК РФ на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

В рамках уголовно-процессуальной проверки № 18972/5421 в целях назначения судебно-медицинского исследования 16 апреля 2014 заместителем начальника полиции по охране общественного порядка Сергеем Волгиным в Областной клинической больнице Новосибирска запрошена история болезни девушки.

5 мая 2014 года медицинский карта Ольги на 544 страницах направили в ОМВД Бердска. Ее на руки получил 12 августа 2014 года С. Миганов. В августе 2014 года медицинская карта была передана участковому уполномоченному ОМВД О. Рябиченко.

Как установила прокурорская проверка, после получения медицинской карты по материалам проверки не была проведена судебно-медицинская экспертиза, карта не была приобщена к материалам уголовно-процессуальной проверки и не была возвращена в медицинское учреждение.

После получения сотрудниками ОМВД России по городу Бердску медицинской карты Ольги она фактически была утеряна, а ее местонахождение в настоящее время не установлено. Из-за этого прокуратура Новосибирской области вынесла представление 24 июля 2019 года начальнику ОМВД России по городу Бердску.

За последние 7 лет Ольга Казанцева получила отказ в возбуждении уголовного дела из полиции Бердска 8 раз. Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дело датируется 25 сентября 2019 года. Ровно столько раз прокуратура Бердска возвращала дело Ольги на дополнительную проверку. Но то она, согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, не отвечала на звонки следователя в 2013 году, то сроки ответов на запрос с истребованием медицинских документов пациентки из областной больницы Новосибирска истекли. А потом документы и вовсе потерялись. Именно поэтому до сих пор судебно-медицинский эксперт не может провести экспертизу, оценить, кто же виновен в том, что произошло с Ольгой Казанцевой в уже далеком 2012 году. Удивительно, но следователь, который получил медкарту, но не подкрепил ее к материалам проверки, уже не работает в правоохранительных органах. А полиция Бердска, со ссылкой на этот факт, продолжает отказывать в возбуждении уголовного дела.

Во всех постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела Ольга читала одну формулировку:

«Принимая во внимание вышеизложенное, преждевременно утверждать, что в действиях гражданки Е. Еременко усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ, так как в настоящее время не установлен вред здоровью причиненный гражданки О. Казанцевой, а также документально не подтверждено, что последствия которые произошли с гражданкой О. Казанцевой, после лечения в отделении гинекологии ГБУЗ НСО БЦГБ, явилось ненадлежащим лечением врача-гинеколога Е. Еременко».

— Изначально я подавала заявление в следственный комитет, чтобы найти и наказать виновных. Мою карточку, как я понимаю, уже не вернуть. Но все-таки в больнице остались все данные, если заняться этим делом, то по копиям можно создать мою медицинскую карту. Придут экспертизы и там будет ясно, чья вина. Если бы изначально провели эту экспертизу, выяснили, что, к примеру, вины медиков не было, что случилось так, мой организм подвел, это одно. А когда такие факты вылазят, что карточку потеряли, то это шокирует, — признается Ольга в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 мая 2020 года.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментарием этой истории к прокурору Бердска Роману Сиваку. Продолжение — в ближайшее время.