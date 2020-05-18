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Бренд водки «Столичная» отсудили у России акционеры ЮКОСа

18:00 18.05.2020 Фото: pixabay.com
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Торговые марки, право России на которые было подтверждено в январе, стали частью взыскания в размере $50 млрд, назначенного в феврале Апелляционным судом Гааги.

Бренд водки «Столичная» отсудили у России акционеры ЮКОСа
Спор вокруг советских брендов водки — «Столичной» (Stolichnaya), «Московская» (Moskovskaya) и другие идет с начала 2000-х гг

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. Торговые марки, право России на которые было подтверждено в январе, стали частью взыскания в размере $50 млрд, назначенного в феврале Апелляционным судом Гааги.

Суд вынес решение в начале мая. Российские водочные бренды стали целью акционеров ЮКОСа из-за того, что Россия сама доказала в суде государственную принадлежность торговых марок, объяснили в холдинге GML, представляющем бывших акционеров ЮКОСа. В случае с другими зарубежными активами Россия оспаривала претензии, утверждая, что те принадлежат отдельным россиянам или находятся под дипломатической защитой. «Россия потратила почти 20 лет, чтобы доказать свои права на них, поэтому им будет трудно сейчас отрицать право собственности», — сказал представитель NRC. Акционеры планируют выставить бренды на аукцион в сентябре 2019 г.

Спор вокруг советских брендов водки — «Столичной» (Stolichnaya), «Московская» (Moskovskaya) и другие идет с начала 2000-х гг. Россия оспаривает их с группой SPI, основанной в 1997 г. российским бизнесменом Юрием Шефлером на базе ЗАО «Союзплодимпорт» — компании с названием, идентичным государственному «Союзплодоимпорту». В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул бренды государству, которое передало их «Союзплодоимпорту», с тех пор государство ведет споры с SPI в других странах. В 2018 г. верховный суд Нидерландов лишил SPI права на советские бренды водки на территории Бенилюкса, постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 000 евро. Также России перешел производный от «Столичной» бренд Stoli.

В феврале 2020 г. апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу о фактической национализации ЮКОСа. В мае Россия обжаловала решение суда. В Минюсте считают, что бывшие владельцы ЮКОСа систематически уклонялись от уплаты налогов и отмывали денежные средства, суд в Гааге, по мнению Минюста, пренебрег этим.

Источник: Ведомости

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Аноним, 18 мая 2020 19:30
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