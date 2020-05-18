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По заболеваемости COVID-19 Россия заняла второе место. На первом — США

18:10 18.05.2020
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Новосибирская область: покинула тройку «антилидеров» в СФО по заболеваемости на 100 тысяч населения.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга: 

Новосибирская область: покинула тройку «антилидеров» в СФО по заболеваемости на 100 тысяч населения. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 18 мая. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. Специалисты ИЦК сообщают: уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России вновь вырос на 47,26 пункта — сегодня он достигает 198 пунктов. В общемировом рейтинге Россия с 3-го места в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса переместилась на 2-е после США. 11 мая в РФ зарегистрирован0 290 тысяч 678 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». В СФО по данным ИЦК на 18 мая, общий прирост составляет 51,71 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель все еще растет, хотя разрыв с общероссийскими цифрами стал еще значительнее. Новосибирская область «подтянулась», улучшив показатели настолько, что со 2-го места переместилась на 4-е, опередив Красноярский край и Тыву, где произошел рекордный рост уровня заболеваемости (в 4 раза). Сегодня прирост в Новосибирской области составляет 59,3 случая на 100 тысяч человек и сохраняется почти на уровне прошлой недели — на 17,2 пункта. На первом месте — по-прежнему Республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей — 119,4 случая коронавирусной инфекции. Прирост по сравнению с 11 мая — 32,7 пункта. Самым благополучным регионом СФО, как и неделю назад остается Кузбасс: на 100 тысяч человек тут 12,1 случая COVID-19.

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