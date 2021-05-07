Пользу прерывистого голодания подтвердила наука: как начать голодать и худеть

К большинству диет для похудения требуется необходимое оборудование каждого кусочка, который вы съедаете. Некоторые люди могут посчитать эти диеты слишком сложными, и на то есть веские причины. Во-первых, эти диеты сводят на нет удовольствие от еды, разрешая только продукты и запрещая все остальное. Некоторые диеты для похудания могут также привести к тому, что ваше тело перейдет в режим голодания, пишет food.news.
Если мониторинг калорий и ингредиентов не для вас, прерывистое голодание (IF). ЕСЛИ технически не диета, а режим питания. С IF вы едите только в определенное время. Затем вы поститесь до конца дня.
IF обещает те же преимущества для похудания, что и другие популярные диеты. Он также имеет дополнительные преимущества для здоровья, такие как снижение артериального давления и уровня холестерина, а также более низкий риск хронических заболеваний.
Вот некоторые из преимуществ IF для здоровья:
- Снижение веса - обычно люди попадают в ИФ с целью похудания. И недавние исследования показывают, что ПФ действительно приводит к потере веса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Одно исследование 2015 года показало, что средняя потеря веса колеблется от 1,3 процента для двухнедельного исследования ИФ до восьми процентов для восьминедельного исследования ИФ.
- Снижение уровня артериального давления - IF также может помочь снизить высокое артериальное давление в краткосрочной перспективе. Одно исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Healthy Aging, показало, что метод голодания 16/8 значительно снижает систолическое артериальное давление.
- Уменьшение воспаления - недавние исследования показали, что IF может уменьшить воспаление. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research, показало, что участники, соблюдающие пост в Рамадан, мусульманский праздник, который включает пост от восхода до заката, имели меньше провоспалительных маркеров, чем обычно.
- Снижение уровня холестерина . Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что альтернативное голодание может снизить уровень «плохого» холестерина, что может повысить риск сердечных заболеваний или инсульта .
- Лучшая функция мозга - IF может помочь повысить вашу концентрацию и защитить ваш мозг от когнитивного снижения, связанного с возрастом. Одно исследование даже предполагает, что IF может защищать от амилоидных бляшек, которые обычно обнаруживаются у пациентов с болезнью Альцгеймера.
- Снижение риска рака - недавние исследования показывают, что голодание через день может предотвратить рак, замедляя распространение раковых клеток. Пост также может помочь ограничить выживаемость раковых опухолей.
- Снижение инсулинорезистентности - инсулинорезистентность является признаком диабета. Это когда ваши клетки больше не реагируют на инсулин из-за высокого уровня сахара в крови. Исследования показывают, что ИФ может помочь стабилизировать уровень сахара в крови у людей с диабетом за счет повышения чувствительности к инсулину.
- Более низкий риск сердечных заболеваний - люди, которые принимают ИФ, могут иметь более низкий риск сердечных заболеваний из-за его благотворного влияния на артериальное давление и уровень холестерина, которые являются факторами риска сердечных заболеваний.
- Более долгая жизнь. Некоторые исследования на животных показывают, что ИФ может способствовать увеличению продолжительности жизни за счет повышения устойчивости организма к возрастным заболеваниям.
- Лучший сон - некоторые люди, которые делают IF, сообщают, что могут лучше спать, что приводит экспертов к предположению, что IF может помочь регулировать циркадный ритм тела. Наличие регулируемого циркадного ритма означает, что вы легко засыпаете и просыпаетесь отдохнувшим.
Как начать прерывистое голоданиеВо время IF вы чередуете периоды приема пищи и голодания. Этот тип питания часто называют «циклами» или «схемами» голодания. Есть несколько эффективных подходов к IF. Самым популярным из них является метод 16/8, при котором вы ежедневно голодаете 14–16 часов и ограничиваете время приема пищи 8–10 часами.
С другой стороны, некоторым нравится придерживаться схемы 5: 2, когда они обычно едят пять дней в неделю. Затем они ограничивают свое потребление 500–600 калориями только на оставшиеся два дня. Другие предпочитают голодать через день, либо ничего не ешь, либо съедая всего несколько сотен калорий.
Однако важно знать, что этот режим питания зависит от предпочтений. Если вы хотите попробовать это на себе, будьте готовы выяснить, какой подход лучше всего подходит для вас. Некоторые люди считают, что метод 16/8 является самым простым, но другие испытывают трудности с долгими часами голодания и нуждаются в более длительном периоде приема пищи.
Вот несколько советов по началу работы с IF :
- Делайте это медленно - вашему телу потребуется время, чтобы приспособиться к IF, поэтому не торопитесь. Не голодайте целую неделю, если вы никогда раньше не голодали. Вы можете начать с 24-часового голодания, а затем увеличить его до трех дней, если все прошло хорошо.
- Планируйте заранее - интегрировать IF в свой распорядок дня будет проще, если вы обдумаете, где и как вы будете голодать. Если вы живете со своей семьей, расскажите им о своем режиме голодания. Если ваше время поста совпадает с планами обеда или ужина с друзьями, сообщите и им.
- Будьте гибкими - последовательность - ключ к сохранению привычек. Но вы всегда можете прервать период голодания, если вам это абсолютно необходимо, например, если вам нужно поесть перед марафоном или после тренировки.
- Вы можете чувствовать себя иначе - по мере, как ваше приспосабливается к новому режиму голодания, вы можете почувствовать побочные эффекты, такие как головные боли и раздражительность. Эти побочные эффекты обычно проходят после первой недели.
IF - отличный способ похудеть . Это также одна из немногих диет, которая дает дополнительные преимущества помимо веса. Если вы хотите попробовать ЕСЛИ, не торопитесь и будьте готовы выяснить, какой метод ЕСЛИ лучше всего подходит для вас.