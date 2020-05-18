По поручению Андрея Травникова экономика Новосибирской области получит дополнительные меры поддержки

Принято решение о продлении сроков уплаты платежей за 1 и 2 кварталы 2020 года по налогу на имущество организаций из пострадавших отраслей, продлеваются сроки уплаты налога и авансовых платежей за тот же период, предлагается освободить от арендной платы с 18 марта и другое.

Правительством Новосибирской области согласовано дополнение к плану мероприятий по поддержке региональной экономики

Дополнительные меры поддержки региональной экономики, принимаемые в связи с противодействием распространению в области коронавирусной инфекции, обозначил Губернатор Андрей Травников в ходе заседания Правительства региона 18 мая.

«В пятницу, 15 мая, Правительством Новосибирской области согласовано дополнение к плану мероприятий по поддержке региональной экономики. Я назову некоторые мероприятия, наиболее важные и существенные.

Первое, принято решение о продлении сроков уплаты платежей за первый и второй квартал 2020 года по налогу на имущество организаций из пострадавших отраслей, которые не попали под право переноса сроков уплаты данных платежей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №409. Это право наступает в соответствии с нашим решением, при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы сотрудников.

Второе, продлеваются сроки уплаты налога и авансовых платежей за первый и второй кварталы 2020 года по налогу на имущество организаций, относящихся к таким видам деятельности как административно-деловые центры, торговые центры общей площадью свыше 3 тыс квадратных метров, нежилые помещения, назначение которых предусматривает соответствующее размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания общей площадью свыше 3 тыс квадратных метров. Право на продление сроков уплаты налога и авансовых платежей у данных организаций возникает в случае, если они предоставляют отсрочки не менее 50% от арендной платы по договорам аренды, заключенным до 18 марта 2020 года, либо снижении ежемесячных арендных платежей на 30% на период не менее шести месяцев 2020 года.

В чем суть этого предложения – те владельцы недвижимости, которые предоставляют в аренду свои площади другим предприятиям и индивидуальным предпринимателям, если они идут навстречу своим арендаторам и предоставляют такие отсрочки или понижение арендной платы, могут воспользоваться отсрочкой на уплату налогов.

Третье, предлагается освободить от арендной платы на период с 18 марта, то есть со дня принятия решения о введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на весь период действия данного режима, в отношении имущества, находящегося в государственной собственности Новосибирской области, в связи с невозможностью использования данного имущества, связанной с принятием соответствующего постановления о введении режима повышенной готовности.

В чем смысл этого решения – в связи с тем, что мы вынуждены были для обеспечения мер эпидемической безопасности запретить деятельность отдельных организаций, то, соответственно, те организации и индивидуальные предприниматели, которые использовали государственное имущество для ведения своей деятельности на период вынужденного прекращения работы от арендной платы освобождаются.

Далее, четвертое, известное требование, что при предоставлении мер поддержки, обязательное условие – отсутствие задолженности по налогам. В связи с тем, что сегодня многие предприятия и предприниматели оказались в непростом финансовом положении, и вынуждены изыскивать ресурсы для выплаты заработной платы своим сотрудникам, зачастую у них возникают сложности с уплатой налогов. В связи с этим предлагается упростить процедуру предоставления региональных мер государственной поддержки организациям, сохранившим не менее 90% рабочих мест, и заработную плату своим сотрудникам, и исключить обязательное условие отсутствия неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей, при получении соответствующих мер государственной поддержки.

Уважаемые коллеги! Обращаюсь ко всем руководителям министерств экономического блока – эти решения, как я уже сказал, согласованы в пятницу, подписаны всеми профильными заместителями Губернатора. Попрошу в кратчайший срок разработать нормативные документы, ваши внутренние распорядительные документы, внести изменения в соответствующие процедуры, и немедленно приступить к реализации тех мер поддержки, о которых я сегодня сказал», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.