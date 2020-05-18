Умирающий бизнес: общепит и индустрия моды больше других пострадали от коронавируса в России

Большинство предпринимателей уверены, что ситуация в дальнейшем лишь ухудшится, а рассчитывать придется только на себя.

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Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

На вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавирусной инфекции, 82,9% опрошенных назвали ресторанную отрасль. Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%.

Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.

Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки ИТ-индустрии (так считают 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).

При этом представители малого и среднего бизнеса полагают, что в нынешней непростой ситуации рассчитывать приходится только на себя. Более 83% участников опроса не надеются на помощь государства. Среди возможных путей спасения бизнеса называются переход в онлайн и автоматизация процессов (34%), а также перевод части сотрудников на «пожизненную» удаленку и частичный отказ от офисов (21,3%). Мнение о том, что бизнесу помогут или уже начали помогать власти, разделяют 5,2% опрошенных.

С мнением о том, что кризис делает бизнес только сильней, не согласны 53% опрошенных. Примерно такое же количество респондентов — 52,3% — уверены, что за кризисом далеко не всегда наступают позитивные перемены. При этом 26% опрошенных считают, что нынешнюю ситуацию еще пока нельзя назвать кризисной, однако они уверены, что в будущем она изменится к худшему.

С точки зрения большинства опрошенных (51%), Россия последний раз переживала кризис в 2014–2015 годах. 23% респондентов считают, что последний кризис в стране случился в 2008–2009 годах. 8,7% участников опроса — в 2017–2018 годах, а 7,9% — в 1998 году, передает РБК.