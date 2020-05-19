Самое главное о переносе ЕГЭ в 2020 году

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил начать кампанию по сдаче ЕГЭ с конца июня

Минпросвещения России объявило о решении перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и отменить Основные госэкзамены (ОГЭ) для девятиклассников в связи с эпидемиологической ситуацией. Рассказываем о порядке проведения ЕГЭ:

Сроки проведения ЕГЭ переносятся с 8 июня на более поздний срок.

Конкретная дата уточняется, в качестве одного из вариантов рассматривается вторая декада июня.

Рособрнадзор предложил провести госэкзамен с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Также ведомство рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ.

Минобрнауки готово к сценарию проведения ЕГЭ в августе. При этом в ведомстве рассчитывают на начало сдачи госэкзамена не позднее 1 сентября.

Все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.

Сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступить в вузы.

Выпускники должны будут сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору. Позднее министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что можно будет выбрать то количество экзаменов, которое необходимо для поступления.

Единый госэкзамен по русскому языку планируют провести в два дня.

В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.

Кампания по сдаче ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всех субъектов страны.

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил начать кампанию по сдаче ЕГЭ с конца июня. По его словам, это позволит завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год, как обычно, 1 сентября. Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал эту дату начала учебы принципиально важной для университетов.

Отмена основных госэкзаменов

Ученикам девятых классов отменят ОГЭ по русскому языку и математике.

Им также не надо будет сдавать экзамены по предметам по выбору.

Итоговые оценки выставят на основании годовых.

Для поступления в колледж выпускникам достаточно подать заявление и предоставить аттестат об окончании 9 или 11 классов в приемную комиссию.

Источник: ТАСС