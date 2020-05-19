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Самое главное о переносе ЕГЭ в 2020 году

10:55 19.05.2020 Фото: pxhere.com
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Рособрнадзор предложил провести госэкзамен с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

Самое главное о переносе ЕГЭ в 2020 году

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил начать кампанию по сдаче ЕГЭ с конца июня

Минпросвещения России объявило о решении перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и отменить Основные госэкзамены (ОГЭ) для девятиклассников в связи с эпидемиологической ситуацией. Рассказываем о порядке проведения ЕГЭ:

  • Сроки проведения ЕГЭ переносятся с 8 июня на более поздний срок.
  • Конкретная дата уточняется, в качестве одного из вариантов рассматривается вторая декада июня.
  • Рособрнадзор предложил провести госэкзамен с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Также ведомство рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ.
  • Минобрнауки готово к сценарию проведения ЕГЭ в августе. При этом в ведомстве рассчитывают на начало сдачи госэкзамена не позднее 1 сентября.
  • Все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.
  • Сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступить в вузы.
  • Выпускники должны будут сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору. Позднее министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что можно будет выбрать то количество экзаменов, которое необходимо для поступления.
  • Единый госэкзамен по русскому языку планируют провести в два дня.
  • В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.
  • Кампания по сдаче ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всех субъектов страны.

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил начать кампанию по сдаче ЕГЭ с конца июня. По его словам, это позволит завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год, как обычно, 1 сентября. Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал эту дату начала учебы принципиально важной для университетов.

Отмена основных госэкзаменов

  • Ученикам девятых классов отменят ОГЭ по русскому языку и математике.
  • Им также не надо будет сдавать экзамены по предметам по выбору.
  • Итоговые оценки выставят на основании годовых.
  • Для поступления в колледж выпускникам достаточно подать заявление и предоставить аттестат об окончании 9 или 11 классов в приемную комиссию.

Источник: ТАСС

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От редакции

Успеют школьники лучше подготовиться и сдать на высший балл экзамены в связи с отсрочкой?

Аноним, 19 мая 2020 10:57
НВР:
Капут образованиюС 16 лет работать.

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