Пьяные вусмерть два детдомовца украли энергетики и шоколад в супермаркете Новосибирска. Один из них «попался» уже в 4 раз

Они все время воруют в магазинах и совсем не потому, что их плохо кормят, и они голодают. Кражи они совершают, находясь в состоянии опьянения, рассказал сотрудник ГБР ГВАРДИИ.

В момент задержания оба школьника были сильно пьяны

Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поймали за совершение кражи из магазина двух подростков. В момент задержания оба школьника были сильно пьяны.

Инцидент произошел 18 мая в Ленинском районе г. Новосибирска. В 16:14 кнопку тревожной сигнализации нажали в супермаркете, расположенном в Горском микрорайоне. Оперативно прибывшим гвардейцам сотрудники магазина указали на двух подростков, застигнутых за кражей шоколада и напитков-энергетиков. Сумма ущерба составила 700 рублей. Работники супермаркета сами остановили ворующих школьников. Сделать им это не составило труда – оба мальчика были сильно пьяны.

Как рассказал старший экипажа ГБР ГВАРДИИ Сергей Сизиков, подростки не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Они воспитанники детского дома с ул. Блюхера. Одного из них он лично задерживал за кражи уже 4 раза, последний раз на прошлой неделе. В этот раз даже бывалого гвардейца поразило состояние детей:

— Они все время воруют в магазинах и совсем не потому, что их плохо кормят, и они голодают. Кражи они совершают, находясь в состоянии опьянения. Под воздействием алкоголя или наркотических средств они абсолютно не отдают отчет своим действиям. Вот и в этот раз оба мальчика еле-еле держались на ногах, запаха спиртного от них не чувствовалось, но они были так пьяны, что даже сопротивляться были не в силах, — уточнил Сизиков.

Оба задержанных были переданы сотрудникам полиции Ленинского района. Противоправные действия школьников будут квалифицированы с учетом и этого обстоятельства.

Источник: АБ Гвардия