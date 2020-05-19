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Самое важное о посадках и пересадке в открытый грунт в мае 2020 года

15:48 19.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Томаты, капуста, свёкла и огурцы, когда и как высаживать все культуры в мае, читаем в статье.

Самое важное о посадках и пересадке в открытый грунт в мае 2020 года
Высаживайте в теплицу рассаду теплолюбивых культур, в открытый грунт – холодостойкие овощи

Есть такая пословица: «В мае всё принарядится – там листком, тут цветком, а где и травинкой». Но в эту красивую пору забот у дачников пока не убавляется.

Огород

Высаживайте в теплицу рассаду теплолюбивых культур, в открытый грунт – холодостойкие овощи, на грядках продолжайте посевы.

Белокочанная капуста.  Высаживайте в грунт рассаду позднеспелых сортов, этим крупным растениям требуется площадь питания не менее 70×70 см. После посадки регулярно поливайте, а через неделю подкормите одновременно с рыхлением.

Цветная капуста, брокколи.  При выращивании рассады в несколько сроков высаживайте в грунт растения более позднего посева. Размещайте на расстоянии 25 см между растениями и 50 см между рядами.

Огурец, кабачок, тыква.  Для получения рассады посейте предварительно пророщенные семена в отдель­ные горшочки с рыхлой почвой. Рассаду можно вырастить прямо на грядках под укрытием, посеяв семена по несколько штук в лунку, а затем рассадив наиболее сильные проростки.

Томат, перец, баклажан.  Высаживайте в подготовленную теплицу рассаду, размещая растения на расстоянии 25–35 см в зависимости от силы роста сорта, междурядья должны быть не менее 40 см. При посадке обильно полейте лунку тёплой водой. Растения, высаженные ранее, поливайте один раз в неделю.

Свёкла.  Посейте семена для получения корнеплодов, предназначенных для зимнего хранения. Соблюдайте междурядья около 20 см, раскладывайте семена на расстоянии 5–6 см друг от друга.

Сельдерей.  Высаживайте рассаду корневого, листового и черешкового сельдерея в грунт, не сильно заглубляя растения.

Лук, морковь.  Ухаживайте за посевами, сделанными в начале месяца, поливайте по мере необходимости и пропалывайте грядку.

Бобовые культуры.  Всходы гороха высотой 10–15 см подвяжите к опорам. Посейте фасоль в защищённом от ветра месте. Семена кустовых сортов размещайте на расстоянии 10 см друг от друга с междурядьем 30 см. Для вьющихся сортов заранее поставьте опору или посейте вдоль сетчатого забора.

Сад

Внимательно рассмотрите перезимовавшие растения: не появились ли на них признаки грибных заболеваний, не заселили ли их насекомые-вредители.

Цветение облепихи совсем не похоже на цветение других садовых культур. Цветки у этого растения мелкие, едва заметные, потому что опыляются они не насекомыми, а ветром. Так же как, например, у берёзы или дуба. Облепиха – растение двудомное, то есть женские экземпляры формируют плоды, а мужские – только пыльцу. Для формирования урожая необходимо, чтобы в саду были и мужские и женские деревья облепихи. Если мужских по каким-то причинам нет (погибли, перепутали с женскими при продаже и т. п.), то можно нарезать у соседей с мужских растений цветущие ветки, поставить их в бутылку с водой, которую, в свою очередь, подвесить в крону жен­ского дерева. Опыление в таких условиях пройдёт успешно.

После цветения калины на кусты нередко нападает ­калиновый листоед. Название вредителя говорит само за себя – вредитель выедает листовые пластинки, оставляя только жилки. Если насекомых много, то повреждёнными могут оказаться до 90% листьев. В такой ситуации ни о каком урожае, ­естественно, не может быть и речи – к середине лета все завязи опадут. Если вы заметили, что в листьях начинают появляться отверстия, это означает, что начал свою деятельность калиновый листоед. В этом случае сразу же обработайте кусты ­инсектицидами.

После цветения обратите внимание и на косточковые культуры: вишню, сливу трёхлопастную, вишню войлочную и т. п. Если обнаружили, что концы побегов увядают, как будто их ошпарили кипятком, то это ­означает, что они поражены грибным заболеванием – монилиозом. Лечить растения при таких проявлениях поздно – грибница уже начала распространяться по древесине. Поражённые ветки срежьте, захватывая при этом 5–6 см здоровой части веток. После обрезки сразу же их сожгите, так как они являются источником инфекции.

У жимолости съедобной во второй половине мая активный рост ягод. Чтобы они были вкусными, ароматными и ­яркоокрашенными, подкормите кусты калийными удобрениями: древесной золой, сульфатом калия, калимагнезией или калийной селитрой.

Цветник

Настал завершающий этап создания цветочного оформления сада.

Подращённые дома георгины, бегонии, каллы, крокосмии не спешите высаживать при угрозе заморозков: они не переносят даже нулевую температуру воздуха.

Если раньше не успели высадить в открытый грунт корневища многолетних цветов (хосты, астильбы, тысячелистника декоративного, вероники, ирисов, дицентры, колокольчика гибридного, дельфиниума), то сделайте это сейчас.

Продолжайте высадку в грунт рассады летников и двулетников.

Высаженные цветы лучше всего поддержать натуральными биостимуляторами.

Продолжайте высевать в открытый грунт семена бархатцев, гелихризума, настурции, душистого горошка, декоративной тыквы, ипомеи, амаранта, василька, календулы, годеции и клещевины. Чтобы семена быстрее взошли и их не успели заглушить сорняки, полейте посевы раствором суспензии водоросли – хлореллы.

Ранее высаженные в грунт цветы сейчас проходят стадию активного укоренения и развития. Через 10 дней после высадки внесите удобрения, используя сапропель, Органик Микс для пересадки или Эликсир для цветов № 1.

В этот период сезона периодически рыхлите почву в цветниках, поливайте по мере необходимости. В конце месяца будьте особо внимательными: могут появиться первые вредители. Для профилактики обработайте цветники лёгкими инсектицидами или экстрактом хвои.

Источник: АиФ

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