Выпала с 5 этажа бабушка 80 лет и разбилась насмерть на ул. Комсомольской в Бердске. Облокотилась на москитную сетку

Выпала пожилая женщина из окна этажа 5 этажа ул. Комсомольская Бердска 19 мая. С места событий информацию передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».
По словам очевидцев, бабушка упала вместе с москитной сеткой. Рядом плачет ее дочь. Как выяснилось, она ходила в магазин.
Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть женщины.
Соседи рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что бабушке было около 80 лет. Она жила в квартире вместе с дочерью. Они уверены, что именно так произошло — бабушка выпала из окна случайно.
Его накрыли покрывалом. Полицейские опросили соседей.
Подробности — в ближайшее время.