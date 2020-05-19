Выпала с 5 этажа бабушка 80 лет и разбилась насмерть на ул. Комсомольской в Бердске. Облокотилась на москитную сетку

Бабушка выпала из окна 5 этажа в Бердске

Выпала пожилая женщина из окна этажа 5 этажа ул. Комсомольская Бердска 19 мая. С места событий информацию передает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

По словам очевидцев, бабушка упала вместе с москитной сеткой. Рядом плачет ее дочь. Как выяснилось, она ходила в магазин.

Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть женщины.

Соседи рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что бабушке было около 80 лет. Она жила в квартире вместе с дочерью. Они уверены, что именно так произошло — бабушка выпала из окна случайно.

Его накрыли покрывалом. Полицейские опросили соседей.

Подробности — в ближайшее время.