Современная стоматология Мальбрет в Москве начала работать в августе 2000 года. В штате медицинского учреждения сертифицированные специалисты с многолетним опытом работы. Профессиональный индивидуальный подход – гарантия оказания качественной стоматологической помощи. В клинике применяются новейшие технологии и инновационные материалы.

Востребованные услуги

Наибольшим спросом пользуется протезирование зубов. Благодаря ей удается восстановить природные функции зубного ряда. После протезирования восстанавливаются жевательные способности, что оказывает положительное воздействие на здоровье в целом. Часто, зубные протезы требуются при повреждении зубов кариесом. В клинике можно поставить как фиксированные протезы, так и съемные изделия.

Особенности услуги протезирования:

Фиксированное протезирование проводится, если потеряны отдельные зубы. В этом случае ставиться коронка и перемычка.

Съемное протезирование позволяет восстановить некоторые части зубного ряда.

Утраченные зубы можно восстановить процедурой имплантации.

Востребованными являются услуги ортодонтия. К специалистам в этой сфере обращаются люди, когда требуется исправить позиционирование зубов. Это касается неправильного прикуса, кривых зубов и прочих дефектов, которые вызывают проблемы с приемом пищи или речью.

Очень часто люди обращаются к специалистам-ортодонтам, когда требуется :

Убрать щели между зубами.

Выпрямить кривые зубы.

Исправить прикус.

Для этого используются современные приспособления. К примеру, эффективными для исправления прикуса являются брекеты. Для тех, кто мечтает об очаровательной улыбке можно воспользоваться услугой отбеливания зубов. Такая процедура не занимает много времени. Она предполагает использование щадящих, но при этом эффективных средств, которые не вредят зубам. После проведения любых лечебных процедур стоматолог проконсультирует и даст рекомендации по уходу за зубным рядом.

Записаться на прием в стоматологию Мальбрет в Москве можно непосредственно на сайте. Любые консультации можно получить у специалистов по контактным телефонам.