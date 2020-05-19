19.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Нарушают режим работы в коронавирус магазин «Ярче» и парикмахерская «Кеша хороший» в Бердске

18:40 19.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 1

По фактам, выявленным в ходе проверки, собран предварительный материал для составления протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Организациям грозит штраф.

Нарушают режим работы в коронавирус магазин Ярче и парикмахерская Кеша хороший в Бердске
Рейды по предприятиям потребительского рынка продолжаются в Бердске

Рейды по предприятиям потребительского рынка на предмет реализации указа губернатора Новосибирской области об условиях работы в пандемию коронавируса продолжаются в Бердске.

Администрацией города и Роспотребнадзором в соответствии с утвержденным графиком организовано проведение контрольных мероприятий, в ходе которых особое внимание уделяется:

наличию у сотрудников масок, перчаток (наличию сменных масок и перчаток);

наличию на объектах термометров и журналов термометрии;
наличию антисептиков для обработки рук сотрудников и на входной группе для посетителей;
наличию дезинфицирующих средств для обработки помещений;
периодичности проведения уборки в торговых залах, на кассах, обработки корзин для покупателей, входных ручек (с занесением данной информации в журнал);
разметки для соблюдения установленной социальной дистанции посетителями.

Сегодня, 19 мая, были проверены:

Супермаркет «Ярче», Бердск, ул. Пролетарская, 39, корп. 1;
Салон-парикмахерская «Кеша хороший», Бердск, ул. Красная Сибирь,122;
Супермаркет «Продсиб», Бердск, ул. Красная Сибирь, 130а.

По итогам мониторинга в супермаркетах «Ярче» и «Продсиб» выявлены незначительные недостатки. Так, представитель Роспотребнадзора отметил, что журнал проведения уборок в магазине «Ярче» ведется некорректно, записи необходимо фиксировать после проведения каждой уборки, каждые 2 часа.

Проверка парикмахерской «Кеша хороший» показала, что у сотрудников отсутствуют средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также в салоне нет журнала проведения дезинфекции.

По данным фактам собран предварительный материал для составления протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Бердске проведение контрольных мероприятия запланировано до конца мая текущего года.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы замечили нарушения в магазинах?

Пип, 19 мая 2020 18:52
Ребёнок подстригся в "Кеше'. Я спросила его, давали ли ему маску и был ли мастер в маске, он сказал" нет"
Аноним, 19 мая 2020 19:05
в кешу больше не пойдем. и так стрижки детские дороже чем по городу везде. могли бы и потратиться на маски и антисептик
Аноним, 19 мая 2020 20:50
А не снимая шапки кто нибудь сможет постричь???Ополоумели земляки?!!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запретили прощаться с покойниками в Петербурге. Со всеми, не только с умершими от коронавируса
21:19 19-05-2020
Запретили прощаться с покойниками в Петербурге. Со всеми, не только с умершими от коронавируса
Обнаружили гигантскую "пирамиду Хеопса" туристы на Урале. Она стоит на дуге кратера от метеорита
21:01 19-05-2020
Обнаружили гигантскую
БердскПровести дистанционно последние звонки в школах предлагает минобр в Новосибирской области. И Бердске
20:50 19-05-2020
Провести дистанционно последние звонки в школах предлагает минобр в Новосибирской области. И Бердске
Первый мобильный COVID-госпиталь в России открылся в р. п. Линево Новосибирской области на 100 койко-мест на частные деньги 2
20:33 19-05-2020
Первый мобильный COVID-госпиталь в России открылся в р. п. Линево Новосибирской области на 100 койко-мест на частные деньги
БердскСпасибо супербригаде пожарных сказали погорельцы с ул. Пушкина в Бердске: Работа на пять с плюсом
20:17 19-05-2020
Спасибо супербригаде пожарных сказали погорельцы с ул. Пушкина в Бердске: Работа на пять с плюсом
Путин раскритиковал правительство за непрозрачность выплат медикам за коронавирус 1
20:08 19-05-2020
Путин раскритиковал правительство за непрозрачность выплат медикам за коронавирус
Путин: 12 млн заявок на 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет оформили на портале Госуслуг на 18 мая
20:02 19-05-2020
Путин: 12 млн заявок на 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет оформили на портале Госуслуг на 18 мая
Спас двух девочек от смерти на пожаре их сосед в Новосибирске. Квартира выгорела дотла
19:41 19-05-2020
Спас двух девочек от смерти на пожаре их сосед в Новосибирске. Квартира выгорела дотла
БердскМинздрав отчитался: деньги медикам за коронавирус по поручению Путина выплатили в Новосибирской области
19:30 19-05-2020
Минздрав отчитался: деньги медикам за коронавирус по поручению Путина выплатили в Новосибирской области
Путин: Невозможен единый тариф на транспортировку газа с Белоруссией и Арменией
19:21 19-05-2020
Путин: Невозможен единый тариф на транспортировку газа с Белоруссией и Арменией