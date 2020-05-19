Нарушают режим работы в коронавирус магазин «Ярче» и парикмахерская «Кеша хороший» в Бердске

По фактам, выявленным в ходе проверки, собран предварительный материал для составления протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Организациям грозит штраф.

Рейды по предприятиям потребительского рынка продолжаются в Бердске

Рейды по предприятиям потребительского рынка на предмет реализации указа губернатора Новосибирской области об условиях работы в пандемию коронавируса продолжаются в Бердске.

Администрацией города и Роспотребнадзором в соответствии с утвержденным графиком организовано проведение контрольных мероприятий, в ходе которых особое внимание уделяется:

наличию у сотрудников масок, перчаток (наличию сменных масок и перчаток);



наличию на объектах термометров и журналов термометрии;наличию антисептиков для обработки рук сотрудников и на входной группе для посетителей;наличию дезинфицирующих средств для обработки помещений;периодичности проведения уборки в торговых залах, на кассах, обработки корзин для покупателей, входных ручек (с занесением данной информации в журнал);разметки для соблюдения установленной социальной дистанции посетителями.

Сегодня, 19 мая, были проверены:

Супермаркет «Ярче», Бердск, ул. Пролетарская, 39, корп. 1;

Салон-парикмахерская «Кеша хороший», Бердск, ул. Красная Сибирь,122;

Супермаркет «Продсиб», Бердск, ул. Красная Сибирь, 130а.

По итогам мониторинга в супермаркетах «Ярче» и «Продсиб» выявлены незначительные недостатки. Так, представитель Роспотребнадзора отметил, что журнал проведения уборок в магазине «Ярче» ведется некорректно, записи необходимо фиксировать после проведения каждой уборки, каждые 2 часа.

Проверка парикмахерской «Кеша хороший» показала, что у сотрудников отсутствуют средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также в салоне нет журнала проведения дезинфекции.

По данным фактам собран предварительный материал для составления протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе Бердске проведение контрольных мероприятия запланировано до конца мая текущего года.