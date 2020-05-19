Путин: Невозможен единый тариф на транспортировку газа с Белоруссией и Арменией

Единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в Евразэс пока ещё не достигнут. Путин предлагает вообще исключить это пункт из стратегии.

В заседании Высшего Евразийского экономического совета принял участие Владимир Путин

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 19 мая, сообщает сайт Кремля.

В заседании также участвовали Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава государства – наблюдателя при ЕАЭС, Президент Молдавии Игорь Додон и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день ещё раз!

Вы уже отмечали, что мы живём в непростые времена, можно сказать, сложные, связанные с пандемией. Это всё напрямую отражается на нашем взаимодействии, отражается на экономике, на прямых контактах между людьми, а это создаёт известные трудности и в реализации нашей совместной повестки дня. И тем не менее Беларусь, которая председательствует сейчас в нашей организации, находит возможности активно, я хочу это подчеркнуть, активно продолжать нашу совместную работу. Хочу поблагодарить Президента Белоруссии, это уже второе мероприятие, которое проводится. 14 апреля уже было подобное мероприятие, была видеоконференция членов Высшего Евразийского экономического совета, комиссия работает активно с представителем Белоруссии тоже, мне кажется, это хороший пример для подражания.

Разумеется, все мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить динамичное развитие нашего объединения. Оно работает уже более пяти лет, приносит ощутимую отдачу всем нашим государствам, способствует решению важнейших задач по развитию национальных экономик, повышению уровня жизни наших граждан.

Именно на дальнейшее углубление разностороннего сотрудничества в рамках «пятёрки» ориентирован подготовленный к сегодняшнему заседанию проект Стратегии развития евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 года. В нём ставятся комплексные задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства. Коллеги тоже об этом говорили, присоединяюсь, это очень важное направление. Имеется в виду также выстроить систему управления совместными кооперационными проектами в высокопроизводительных секторах экономики.

Стратегия закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей. В наших странах должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости, другой критически важной продукции.

Стратегия предусматривает расширение сотрудничества государств – членов Евразэс в научно-технической и гуманитарной областях. Предполагается реализация крупных совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, повышения академической мобильности и осуществления многосторонних образовательных программ. Конечно, столь масштабные планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия и плотной координации. Но в целом, на наш взгляд, получился действительно масштабный документ, определяющий курс Евразийского экономического союза на ближайшую и среднесрочную перспективу. Его принятие создаст надёжную основу для углубления интеграции, дальнейшего сближения наших экономик и расширения областей нашего сотрудничества.

Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа. Предыдущий выступающий, Президент Кыргызстана, об этом тоже упомянул. Имеется в виду формула, которую поддерживают три страны – Россия, Казахстан и Киргизия. Её суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа Евразэс. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу. Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще.

Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в Евразэс пока ещё не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная, хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, обычная мировая практика.

Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменений, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить её сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств – членов Евразийской экономической комиссии. Кстати, на неё возлагается особая ответственность за работу по реализации планируемых нами стратегических задач. Для этого необходимо укрепить организационную роль комиссии, усилить её ответственность в том числе за реализацию принимаемых Высшим Евразийским экономическим советом решений.

Считаем также целесообразным энергичнее подключать к деятельности Евразийской экономической комиссии Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации. Эти региональные финансовые механизмы могут и должны оказывать содействие осуществлению крупных совместных интеграционных проектов.

Конечно же, важно и далее проводить работу, направленную на укрепление взаимовыгодного экономического сотрудничества Евразэс с заинтересованными зарубежными партнёрами.

С союзом уже установили тесные прямые контакты многие государства и интеграционные структуры, и их круг постоянно растёт. В активе Евразэс международные соглашения с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, на продвинутом этапе находится переговорный процесс с Израилем и Египтом, запущены торговые консультации с Индией.

Конечно, стоит уделять первостепенное внимание поддержанию различных форматов диалога и с другими партнёрами, прежде всего по СНГ, расширять связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Шанхайской организацией сотрудничества. Убеждён, что совместная работа с этими крупнейшими региональными объединениями, а также продолжение усилий по сопряжению деятельности Евразэс с реализацией китайской инициативы «Один пояс, один путь» позволит в перспективе реализовать проект создания большого евразийского партнёрства.

Перед нашим объединением стоят действительно большие, масштабные задачи. Много предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономики, решить вопросы, связанные с социальными проблемами. Разумеется, Россия будет в постоянном контакте со всеми нашими коллегами и друзьями. Мы найдём способ активно работать, так, как это сделала Белоруссия. Ещё раз хочу подчеркнуть: Россия заинтересована в развитии нашего объединения.