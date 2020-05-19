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Обнаружили гигантскую «пирамиду Хеопса» туристы на Урале. Она стоит на дуге кратера от метеорита

21:01 19.05.2020 Фото: Клуб экспедиций «Дикий Север»
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Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру. Попасть к пирамиде можно либо пройдя 400 километров вдоль хребта пешком, либо на вертолете.

Обнаружили гигантскую пирамиду Хеопса туристы на Урале. Она стоит на дуге кратера от метеорита
На снимках со спутника, да и в Google Maps видно огромную пирамиду

Уральские туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли на Приполярном Урале огромную пирамиду, которая в несколько раз больше египетской пирамиды Хеопса. Необычную гору обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала со спутника.

Высота пирамиды — почти 800 метров, длина граней — около километра. При этом грани расположены точно по сторонам света. Пирамида расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

— Мы готовили маршрут и наткнулись на пирамиду. Она стоит на дуге от ударного кратера метеорита. Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Только ее размеры в два раза больше, — рассказывает руководитель клуба экспедиций «Дикий Север» Евгений Свитов. — Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру. Верховья реки Грубею, где она находится, ханты и манси стараются не посещать, потому что эти места являются священными для них.

Попасть к пирамиде можно либо пройдя 400 километров вдоль хребта пешком, либо на вертолете. Объектом уже заинтересовались в Русском географическом обществе. Летом изучать пирамиду отправят экспедицию, передает e1.ru.

Обнаружили гигантскую пирамиду Хеопса туристы на Урале. Она стоит на дуге кратера от метеорита

На снимках со спутника, да и в Google Maps видно огромную пирамиду

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