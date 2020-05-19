Обнаружили гигантскую «пирамиду Хеопса» туристы на Урале. Она стоит на дуге кратера от метеорита

Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру. Попасть к пирамиде можно либо пройдя 400 километров вдоль хребта пешком, либо на вертолете.

На снимках со спутника, да и в Google Maps видно огромную пирамиду

Уральские туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли на Приполярном Урале огромную пирамиду, которая в несколько раз больше египетской пирамиды Хеопса. Необычную гору обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала со спутника.

Высота пирамиды — почти 800 метров, длина граней — около километра. При этом грани расположены точно по сторонам света. Пирамида расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

— Мы готовили маршрут и наткнулись на пирамиду. Она стоит на дуге от ударного кратера метеорита. Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Только ее размеры в два раза больше, — рассказывает руководитель клуба экспедиций «Дикий Север» Евгений Свитов. — Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру. Верховья реки Грубею, где она находится, ханты и манси стараются не посещать, потому что эти места являются священными для них.

Попасть к пирамиде можно либо пройдя 400 километров вдоль хребта пешком, либо на вертолете. Объектом уже заинтересовались в Русском географическом обществе. Летом изучать пирамиду отправят экспедицию, передает e1.ru.