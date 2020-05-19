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Запретили прощаться с покойниками в Петербурге. Со всеми, не только с умершими от коронавируса

21:19 19.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Соответствующее предписание главного государственного санитарного врача северной столицы было донесено до комитета по здравоохранению города и ГУП «Ритуальные услуги». Фото документа.

Запретили прощаться с покойниками в Петербурге. Со всеми, не только с умершими от коронавируса
В Петербурге запретили прощание со всеми умершими. В Бердске ограничений нет

В Петербурге с 12 мая ввели запрет на проведение ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от причины смерти, сообщает «Фонтанка».

Соответствующее предписание главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой было донесено до комитета по здравоохранению Петербурга, ГУП «Ритуальные услуги».

Башкетова, согласно опубликованному документу, решение было принято из-за ситуации с коронавирусом. В пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга подтвердили факт отправки служебного документа, но от комментариев отказались.

В Петербурге выявлено 11 340 случаев коронавируса, умерли 95 человек, выздоровели 2272 человека. Всего в России выявлено 299 941 случай коронавируса, за весь период скончались 2837 пациентов, выздоровели 76 130 человек.

В Бердске разрешили посещать кладбище, ограничений на прощание с умершими нет. Только сложно проводить поминки — массовые мероприятия по прежнему запрещены, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Запретили прощаться с покойниками в Петербурге. Со всеми, не только с умершими от коронавируса

Запретили прощаться с покойниками в Петербурге. Со всеми, не только с умершими от коронавируса

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