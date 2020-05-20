Дачный туалет: Как быстро и выгодно оборудовать удобство и провести водопровод на участке

Торфяной туалет представляет собой большую емкость, похожую на ведро, с сиденьем сверху

Отдыхать на даче хочется с привычными бытовыми удобствами, однако установка капитального водопровода и систем канализации обходится недешево и не всегда необходима.

Установка капитального водопровода и систем канализации стоит недешево, что часто делает их нецелесообразными для людей, которые большую часть времени проводят в городе, а на дачу только периодически ездят летом. Но даже в таком случае на участке можно оборудовать водопровод и комфортный туалет.

Как быстро оборудовать водопровод на даче?

Быстро решить вопрос с водопроводом можно, если на даче уже есть колодец. Водопровода на его основе может быть достаточно для дома площадью до 100 кв. м, возведенного на участке в шесть соток. За час из колодца можно получить до 1 000 литров воды. Этого будет достаточно на семью из трех-четырех человек.

Для того чтобы получить воду из колодца, необходимо приобрести насос. Его выбор зависит от бюджета: самые дешевые образцы российских производителей стоят около 1 500 рублей. Перед покупкой необходимо узнать параметры колодца, а также выяснить, сколько душевых, раковин и точек полива требуется оборудовать. Если же добывать воду нужно из скважины, то потребуется специальный насос, о чем также необходимо заранее сообщить продавцу.

В дополнение к насосу желательны накопительный бак и водонагреватель. Первый позволит создать в доме запас воды на экстренный случай, а второй — подогреть ее. В качестве водонагревателя не обязательно использовать дорогой бойлер — для дачи вполне подойдет наливной прибор, самые простые, небольшого объема, стоят в магазинах примерно от 2 000 рублей.

Для поступления воды в дом также необходимо приобрести полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Их можно уложить в подвальном помещении и оставить открытыми. При вводе труб в дом крайне важно качественно выполнить гидроизоляцию труб. Нелишним будет также установить фильтры.

Трубы, которые размещаются за пределами дома, должны быть выполнены из ПНД (пластика низкого давления). Для защиты от замерзания трубу размещают на дно траншеи, выкопанной на глубине около 1,7 метра.

Как быстро оборудовать на даче туалет?

Обустройство туалета с выгребной ямой — небыстрый проект, который к тому же не всегда можно реализовать, к примеру из-за высокого уровня грунтовых вод. В таком случае уборную можно оснастить торфяным биотуалетом. Принцип его действия основан на свойстве торфа абсорбировать отходы жизнедеятельности и перерабатывать их в компост, который при контакте с почвой превращается в перегной. Также торф частично устраняет запахи.

Торфяной туалет представляет собой большую емкость, похожую на ведро, с сиденьем сверху. У емкости, как и у обычного унитаза, есть бачок, в который насыпается специальная торфяная смесь. Также у таких туалетов есть вентиляционная труба, которая позволяет избавляться от неприятных запахов.

В зависимости от модели система «смыва» в таких биотуалетах бывает разная. Туалет может обладать устройством, при повороте ручек которого смесь высыпается в емкость. При использовании самых обычных и бюджетных моделей торф засыпают вручную совком. Несколько раз в месяц емкость необходимо опорожнять. Стоимость торфяных биотуалетов начинается от 6 000 рублей, торфяной композиции — около 400 рублей за 38 литров.

Также на рынке представлены жидкостные биотуалеты. В таком случае в верхний бак заливается специальный химический раствор, который обеззараживает чашу и стенки унитаза при сливании. В нижний бак добавляют другую жидкость, которая содержит вещества, расщепляющие продукты жизнедеятельности. Стоимость жидкостных туалетов — от 5 000 рублей, растворов для них — около 400 рублей за один литр.

Источник: АиФ