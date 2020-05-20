68 811 рублей заплатят заразившимся на работе коронавирусом медикам в России

Если болезнь приведёт к инвалидности или смерти, выплата будет больше.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Медработники, заболевшие коронавирусом при выполнении обязанностей, получат страховые выплаты от государства Единовременные страховые выплаты предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё.

Если на рабочем месте они заразятся коронавирусом и это станет причиной временной нетрудоспособности, страховая сумма составит 68 811 рублей. Если болезнь приведёт к инвалидности или смерти, выплата будет больше. Федеральное правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники будут получать единовременную страховую выплату. В списке острые респираторные инфекции, вирусная пневмония любой стадии, инфекционный миокардит, лёгочный отёк, токсическое поражение печени и другие заболевания и осложнения.

Полный перечень в Распоряжении правительства. Также утверждён порядок расследования таких страховых случаев. Он призван помочь оперативно назначать компенсации пострадавшим медработникам. Документ на сайте правительства.