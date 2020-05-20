Версия Counter-Strike 2020 года

Counter-Strike – это игра, которая стала легендой и все так же остается очень популярной даже сегодня.

Причем не только у игроков, которые давно не покидают игровое пространство, но и у новичков, желающих освоить игру, где учились играть их кумиры в области виртуальных шутеров. На данный момент counter strike 1.6 xtcs скачать бесплатно может каждый, и как показывает статистика, популярность рассматриваемой игры не спадает. Чему, естественно, не в последнюю очередь способствует огромное количество обновлений и новых версий, что более отвечают запросам современности. Не удивительно, что и 2020 год порадует любителей виртуальных шутеров новой сборкой КС 1.6 2020 года

Чем порадует новинка

КС 1.6 2020 является очередной версией ежегодной сборки, выполненной опытными мододелами. Игре практически 20 лет, а игровое сообщество не забывает о ней, регулярно предлагая новый контент. В частности, очередное обновление порадует игроков самыми разными новшествами, как касаемо интерфейса, так и в плане самого игрового процесса. Кроме того много внимания было уделено тому, чтобы игра без особого труда шла на слабых компьютерах, а также в ней не было никаких багов и тем более вирусов.

В итоге удалось разработать клиент, который отличается самыми важными для геймера характеристиками:

интересный и обновленный интерфейс с разными оригинальными примочками;

большой выбор новых моделек;

огромное количество серверов в поиске;

никаких вирусов, портящих игру и впечатление от неё.

В общем, игроки должны остаться полностью удовлетворенными предложенной новой версией.

В чем особенность новой сборки

Новая сборка игры была долгожданной и потому игрокам интересно, чем же порадует новинка. В данном случае версия получила не так много изменений, зато они качественно сказались на её сути. В частности рассмотрим, что именно мы получим:

Персонажи. Самое, пожалуй, очевидное изменение – это новые персонажи. Классические модели обновили, но таким неуловимым образом, чтобы они не слишком отличались от стандарта. По крайней мере, на первый взгляд. Другое дело, что модельки были усовершенствованными, и их сделали более детализованными, что существенно сказалось на визуальном и тактическом восприятии. Если смотреть на подразделения, они также не слишком изменились, но были доработаны. Это позволяет отличать противников и союзников, но все же ощущать флер новизны. Вооружение. На обновление вооружение разработчики также потратили время. В частности дополнили стандартный нож керамбитом. Что касается остального оружия, набор особенно не изменился, но его удалось существенно доработать и обновить, чтобы получить более современный вид. Этого удалось добиться благодаря замене старых текстур на более современные. При этом мелкие детали и технические характеристики практически не затрагивались. Чтобы просматривать оружие было удобнее, добавили специальную анимацию, которая активируется, если несколько минут подержать автомат в руке. Так что теперь можно точнее выяснить, с чем придется играть, не отвлекаясь на какие-то другие элементы. Интерфейс. Пожалуй, самой заметной и серьезной переработкой стал именно интерфейс. Картинка стала явно сочнее. Теперь игроки могут насладиться и визуалом, прежде чем начать матч или просто перейти в настройки. Параметры не перерабатывались, потому вам не придется тратить время, чтобы разобраться в том, что там изменилось. Немного переработали меню закупок, чтобы оно не закрывало обзор и не мешало самой игре. Немного переоборудовали окно с выбором команд, убрав большинство ненужной информации, которая только мешала определиться и занимала пространство. Одиночный режим. Поскольку не всегда есть возможность подключиться к интернету, можно перейти в рассматриваемый режим. В таком случае вашими противниками будут боты. Но не стоит обольщаться, они здесь настолько хороши, что могут лишить жизни даже геймера с большим опытом.

В общем, КС все ещё жив и развивается. Потому если хотите отведать незабываемые ощущения, можно начинать прямо сейчас.