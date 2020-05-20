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Родившей от 13-летнего мальчика няне дали 2,5 года тюрьмы

17:35 20.05.2020 Фото: © Instagram / topuknews2
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По результатам слушания суд вынес приговор — 30 месяцев в тюрьме для молодых преступников. Лее также придётся отметиться в списке сексуальных преступников, доступ к которому имеют все желающие, и десять лет подчиняться правилам, составленным для неё в ордере предотвращения сексуального вреда.

Родившей от 13 летнего мальчика няне дали 2,5 года тюрьмы
Девушка получила 30 месяцев тюрьмы

Об ужасном поступке Леи Кордис из Беркшира, Великобритания, стало известно весной этого года, хотя расследование началось ещё в 2018 году. Друг Леи пытался предупредить полицию, но девушка всё отрицала — и ему не поверили. Но уже когда забеспокоилась мама мальчика — правоохранители всерьёз взялись за дело. Оказалось, что няня часто сидела с ребёнком и хорошо его знала, подкупала едой и оказывала всяческие знаки внимания.

Когда выяснилось, что 17-летняя девушка совратила своего подопечного, Лея заявила, что мальчик её изнасиловал и не единожды. Но факты этого не подтвердили, как и то, что отцом её ребёнка является законный муж. ДНК-тест указал на 13-летнего мальчика, что только добавило пунктов к обвинению Леи. Сам мальчик не считает няню виноватой, он лишь расстраивается, что тюрьма сломает её жизнь.

С какой стороны ни посмотри, это очень печальное дело, здесь нет победителей. Лея очень незрелый человек, что сейчас, что тогда, и это только всё усложняет. Но она понимает, как сильно повлияла на чужую жизнь. В этой ситуации никто не хотел бы оказаться…

Тара Маккарти, адвокат Леи Кордис

Источник: life

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