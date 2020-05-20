20 детских садов и 5 школ в рамках нацпроектов строят в регионе, сообщил губернатор

Губернатор пояснил, что реализация национальных проектов и региональных программ на территории нашего региона продолжается, невзирая на ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Андрей Травников посетил площадку строительства детского сада-яслей в селе Криводановка

Губернатор Андрей Травников: В рамках нацпроектов в Новосибирской области идёт строительство 20 детских садов и 5 школ.

В ходе рабочей поездки в Новосибирский район Губернатор Андрей Травников посетил площадку строительства детского сада-яслей в селе Криводановка. Новое образовательное учреждение возводится в рамках национального проекта «Демография».

Андрей Травников отметил, что детский сад-ясли в Криводановке – один из 19 садов, которые строятся в Новосибирской области в 2020 году по нацпроекту «Демография». Губернатор пояснил, что реализация национальных проектов и региональных программ на территории нашего региона продолжается, невзирая на ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«В рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» и программы «Жилище» реализуется строительство 20 детских садов (1 – по региональной программе) со вводом в этом году, а также строительство 5 школ. Кроме того, мы принимали дополнительное решение и выделяли финансирование на апрельской сессии Законодательного Собрания Новосибирской области для начала строительства гимназии №3 в Советском районе Новосибирска. Кроме коронавируса, нашу работу осложняет ситуация с кардинальным изменением доходной части бюджета. Но мы постарались обеспечить финансированием все приоритетные социальные обязательства, обязательства по реализации нацпроектов. Ни бюджетные обстоятельства, ни вынужденный недельный простой в начале апреля из-за карантина никак не повлияют на ход строительства социальных объектов в рамках нацпроектов», – подчеркнул Губернатор.

Андрей Травников отдельно акцентировал внимание специалистов министерства строительства Новосибирской области на необходимости приступать к началу строительных работ на объекте «Гимназия №3» в Академгородке – деньги на это выделены, ситуация для работы на объекте благоприятная – все ученики находятся на дистанционном обучении, зимний сезон позади.

В новом трёхэтажном здании детсада в Криводановке площадью почти 5 тысяч кв. м. будут созданы все условия для получения качественного дошкольного образования. Строительство детского сада идёт точно по графику, по большинству видов работ готовность составляет 100%, в июле этого года учреждение должно быть сдано в эксплуатацию.

Помимо групповых помещений, в здании будут обустроены медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога. Для развития детей в здании будут обустроены изостудия и помещения для кружковой деятельности. Предполагается, что учреждение смогут посещать 220 детей, из которых 60 – ребятишки ясельного возраста.

На данный момент каркас здания уже возведён, установлены окна и перекрытия, идёт обустройство кровли, монтаж вентиляции, установка лифта. Также строители приступили ко внутренним отделочным работам и облагораживанию прилегающей территории – с обустройством тротуаров, ограждения, освещения, парковочных мест и проч.

Важно, что этот детский сад-ясли – типовой объект повторного применения и эффективного использования. Подобные объекты уже реализованы в наукограде Кольцово, в Оби, Бердске, на Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска. То есть, при очередной реализации такого объекта уже нет необходимости подготавливать дорогостоящую проектно-сметную документацию.

Для справки. Национальный проект «Демография» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утверждён Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Среди региональных составляющих данного нацпроекта – «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Укрепление общественного здоровья» и др.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.