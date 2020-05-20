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Общество / Похороны

Душераздирающее фото: Пес разрыл могилу своей матери

23:47 20.05.2020 Фото: Скриншот © Twitter/rosebest_
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Пользовательница Twitter показала грустное фото, как её пёс раскопал могилу погибшей мамы и лёг рядом.

Душераздирающее фото: Пес разрыл могилу своей матери
Пес не согласился с тем, что его мать похоронили и раскопал ее

Пользовательница Twitter опубликовала душераздирающее фото, на котором пёс лежит рядом с трупом его погибшей матери. Женщина пояснила, что они похоронили собаку, но её сын разрыл могилу и лёг рядом.

Несмотря на то что эта история вызывает грусть и жалость, нашлось немало юзеров, которые раскритиковали хозяйку. Одни заявили, что она лжёт, другие обвинили её, что она устроила могилу посреди дачного участка.

По словам хозяйки, Белле было девять лет. Она погибла по трагической случайности. Собака неудачно прыгнула через забор, и ей зажало горло между прутьями. Когда её обнаружили, Белла уже не дышала. Женщина также написала, что в ближайшее время им на участок привезут землю и тогда они смогут перезахоронить собаку.

Источник: life

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