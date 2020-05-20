«Смертельные качели» для ребенка устроил отец и попал на видео в Испании

На Reddit демонстрируется видео с ребенком, качающимся на высотном балконе, и зрители оценивают, считают ли они его безопасным.
Видео показывает, как взрослый толкает ребенка на качелях на балконе седьмого этажа. В видеоролике написано: «То, что вы не можете пойти в парк, не означает, что вы можете рисковать жизнью своего ребенка».
Just because you cannot go to the park does not mean you can risk your childs life… from insaneparents
Многие пользователи говорят, что просто смотреть видео было «ужасно».
«Просто наблюдение за этим вызывает у меня такое ощущение падения в животе, как при спуске с горы на американских горках», — прокомментировал один из пользователей.
Некоторые говорили, что качели можно было легко установить внутри, чтобы избежать риска падения края перил.
«У них есть качели, которые приводят к застреванию дверей и которые вы можете установить в дверной коробке. Это ненужный риск », — сказал один из пользователей.
«Все, что вам нужно, это перекладина над дверью, и эти качели могут быть внутри квартиры», — добавил другой.
Один пользователь запустил опрос в разделе комментариев. Сто шестьдесят девять пользователей проголосовали за «безумных», 17 пользователей проголосовали за «не безумных», а шесть пользователей проголосовали за «ненастоящие».
В то время как многие из них находятся в каком-то замкнутом и социальном положении, родители ищут творческие способы развлечь своих детей.
Зрители сказали, что видео было снято в Испании, но не уверены, где именно. По данным NPR, Испания была одной из европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, и ввела строгую блокировку 14 марта. Гражданам не разрешалось находиться за пределами своих домов для каких-либо несущественных поездок до мая.
Источник: dailydot