«Смертельные качели» для ребенка устроил отец и попал на видео в Испании

Недавно в Сети появился ролик, который вызвал большой резонанс среди пользователей соцсетей. Юзер hidde-30 выложил на Reddit видео, предположительно, снятое в Испании, на котором была изображена пугающая картина. На балконе седьмого этажа отец раскачивал на самодельных качелях ребёнка. Тот с каждым толчком вылетал за металлические ограждения, рискуя упасть.

Ребенок раскачивался, вылетая за металлические ограждения

На Reddit демонстрируется видео с ребенком, качающимся на высотном балконе, и зрители оценивают, считают ли они его безопасным.

Видео показывает, как взрослый толкает ребенка на качелях на балконе седьмого этажа. В видеоролике написано: «То, что вы не можете пойти в парк, не означает, что вы можете рисковать жизнью своего ребенка».

Многие пользователи говорят, что просто смотреть видео было «ужасно».

«Просто наблюдение за этим вызывает у меня такое ощущение падения в животе, как при спуске с горы на американских горках», — прокомментировал один из пользователей.

Некоторые говорили, что качели можно было легко установить внутри, чтобы избежать риска падения края перил.

«У них есть качели, которые приводят к застреванию дверей и которые вы можете установить в дверной коробке. Это ненужный риск », — сказал один из пользователей.

«Все, что вам нужно, это перекладина над дверью, и эти качели могут быть внутри квартиры», — добавил другой.

Один пользователь запустил опрос в разделе комментариев. Сто шестьдесят девять пользователей проголосовали за «безумных», 17 пользователей проголосовали за «не безумных», а шесть пользователей проголосовали за «ненастоящие».

В то время как многие из них находятся в каком-то замкнутом и социальном положении, родители ищут творческие способы развлечь своих детей.

Зрители сказали, что видео было снято в Испании, но не уверены, где именно. По данным NPR, Испания была одной из европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, и ввела строгую блокировку 14 марта. Гражданам не разрешалось находиться за пределами своих домов для каких-либо несущественных поездок до мая.

Источник: dailydot