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Где отключат горячую воду в Новосибирске 23 мая? Список улиц

19:41 20.05.2020 Фото: pixabay.com
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Энергетики до 5 июня проведут испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-2 в Железнодорожном районе.

Где отключат горячую воду в Новосибирске 23 мая? Список улиц
В Новосибирске проводят испытания сетей, поэтому отключают горячую воду

Сегодня, 20 мая, в мэрии Новосибирска назвали список улиц, на которых с субботы, 23 мая, отключат горячую воду. Энергетики начинают испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-2 в Железнодорожном районе.

До 5 июня неудобства станут испытывать те, кто живет на улицах: Большевиcтской, Фабричной, Кубановской, Владимировской, Прибрежной, Колыванской, Революции, Щетинкина между проездом улицы Виктора Ващука и Советской. Но это не весь список. Также горячая вода пропадет с улиц: Урицкого, Максима Горького, Депутатской (между Советской и улицей Революции), Салтыкова-Щедрина (до Комсомольского проспекта).

Кроме того, горячей воды не будет на Комсомольском проспекте, улицах Дмитрия Шамшурина и Ивачёва до вокзала Новосибирск-Главный, на проспекте Димитрова до площади Кондратюка. Как отметили в мэрии, закончить профилактические работы энергетики могут и раньше — как только будут устранены обнаруженные дефекты.

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