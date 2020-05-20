Напали на медсестер недовольные условиями обсерватора прибывшие из Китая в Бурятии

Агрессивные пациенты швыряли в медиков камнями, обзывали, материли, пришлось убегать от них в защитных костюмах по лесу. Полицейские составили протокол.

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.

Отмечается, что 16 мая на обсервацию в поселок Сотниково поступили граждане, прибывшие из КНР. «В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания… Да, (у нас) старые деревянные постройки 1985 года…​ Вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество», — говорится в среду в сообщении ДРКБ в Instagram.

На размещенном в соцсети видео две женщины в защитных костюмах рассказывают о случившемся. «Во время нашей смены… пациенты… агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть», — рассказала одна из них. «В защитных костюмах… тяжело дышать. И тут, когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу», — поделилась другая.

Как отметили в больнице, о случившемся были проинформированы правоохранительные органы, дистанционно был составлен протокол.​ Вечером 18 мая недовольных пациентов по «03» транспортировали в другой обсерватор.

В сообщении отмечается, что на планерке ​глава минздрава Бурятии заявила, что «полиция​ теперь ​ будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами».

Как сообщал «Курьер. Среда.Бердск», обсерватор был организован в лагере «Тимуровец» под Бердском, куда привозили на карантин туристов из Таиланда.