Всегда жизнерадостная, очень энергичная и доброжелательная, она излучает тепло и свет, в котором сейчас такой недостаток, и в котором мы все нуждаемся!

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во Вконтакте написала Светлана Рябоконь:

19 мая — день рождения замечательного человека и прекрасной женщины!

19 мая именинница — Оксана Викторовна Шонина!!!

Она не только хозяйка и мама, она ещё и руководитель клининговой компании «Золотой телец» и благотворительного фонда «Благодарный мир»!

Она и волонтёр, который всегда придёт на помощь!

Всегда жизнерадостная, очень энергичная и доброжелательная, она излучает тепло и свет, в котором сейчас такой недостаток, и в котором мы все нуждаемся!

Желаем Оксане Викторовне удачи, здоровья и исполнения всех желаний!🤝🌹☀

С уважением,



Оксана Викторовна Шонина

волонтёры города Бердска.