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19 мая именинница — Оксана Викторовна Шонина!!!

22:20 20.05.2020
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Всегда жизнерадостная, очень энергичная и доброжелательная, она излучает тепло и свет, в котором сейчас такой недостаток, и в котором мы все нуждаемся!

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во Вконтакте написала Светлана Рябоконь

19 мая — день рождения замечательного человека и прекрасной женщины!
19 мая именинница — Оксана Викторовна Шонина!!!

Она не только хозяйка и мама, она ещё и руководитель клининговой компании «Золотой телец» и благотворительного фонда «Благодарный мир»!
Она и волонтёр, который всегда придёт на помощь!

Всегда жизнерадостная, очень энергичная и доброжелательная, она излучает тепло и свет, в котором сейчас такой недостаток, и в котором мы все нуждаемся!

Желаем Оксане Викторовне удачи, здоровья и исполнения всех желаний!🤝🌹☀
С уважением,

волонтёры города Бердска.

19 мая именинница Оксана Викторовна Шонина!!!

Оксана Викторовна Шонина

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