Исключили из «ЕР» сбежавшего с места ДТП депутата с красивым номером на Toyota Land Cruiser в Башкирии

По предварительным данным, виновник аварии мог быть в состоянии алкогольного опьянения.У Хамита Файзрахманова – аббревиатура «Отделение Единой России». Его задержала полиция на месте аварии, но ему каким-то образом удалось скрыться.

Однопартийцы отреагировал на поступок депутата Совета Аскинского района Хамита Файзрахманова

На оперативном совещании в правительстве Башкортостана 21 мая глава республики Радий Хабиров крайне негативно отреагировал на поступок депутата Совета Аскинского района Хамита Файзрахманова.

«Совершил ДТП и сбежал, не помог девушке. Сбежал — уже значит что-то натворил. Мы приняли решение — исключаем его из партии «Единая Россия». Сейчас тысячи членов партии работают с утра до вечера, людям помогают: продукты покупают, по домам развозят, что только не делают. А такие деятели сильно порочат деятельность партии, очищаться надо от таких людей сразу. Мне доложили, что в этом сельсовете какая-то нездоровая обстановка, что он там чуть ли не подмял под себя сельсовет. Я не очень в это верю, тем не менее поручаю сформировать межведомственную комиссию, пусть прямо завтра туда выезжают, встречаются с людьми и выясняют, так это или нет. Чтобы там не получилось какой-то особой «территории радости», где такие люди могут там командовать, если это так», — заявил руководитель региона.

Накануне днем произошло ДТП с участием двух иномарок — Toyota Land Cruiser и Lexus. Машины вылетели в кювет. В одной из них находился местный депутат Хамит Файзрахманов. В ДТП пострадала девушка, ей потребовалась помощь медиков, передают СМИ. По предварительным данным, виновник мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, «Ланд Крузер» чиновника на большой скорости влетел в «Лексус», который принадлежит местной предпринимательнице. Она была доставлена в больницу с травмами средней тяжести. Депутата задержали стражи порядка на месте, но каким-то образом ему удалось скрыться. Сейчас его ищет вся полиция республики.

У машин обоих участников ДТП элитные госномера. У Хамита Файзрахманова – аббревиатура «Отделение Единой России», а вот у предпринимательницы комбинация из трех семерок. Правда, удачи цифры владелице автомобиля не принесли.