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Расстреляла 8-летняя девочка из пневматической винтовки младшую сестру в Ростовской области

20:08 21.05.2020 Фото: pixabay.com
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Пострадавшая попала в больницу. Следственному комитету и прокуратуре предстоит выяснить, как родители воспитывали детей и почему допустили инцидент.

Расстреляла 8 летняя девочка из пневматической винтовки младшую сестру в Ростовской области
8-летняя девочка выстрелила в 7-летнюю сестру из пневматики

В селе Ремонтное Ростовской области 8-летняя девочка выстрелила в младшую сестру 7 лет из пневматической винтовки. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ Ростовской области, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, по данному факту проводится проверка органами полиции.

Однако следователи инициировали вопрос о передаче проверки о ранении ребенка из полиции в Следственный комитет. Это связано с тем, что в данном инциденте замешаны две малолетние девочки, а защита прав несовершеннолетних – является приоритетным направлением работы СК.

Сотрудниками прокуратуры была организована проверка для того, чтобы выявить причины, обстоятельства и условия произошедшего. Это поможет разобраться в полноте выполнения родителями или законными представителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций. По итогам проверки будет решено, есть ли необходимость принятия мер прокурорского реагирования.

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