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Драку с отверткой устроили пациенты в очереди к психиатру в ЦГБ Бердска

08:20 22.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели. К моменту приезда правоохранителей конфликт был исчерпан. А факт наличия отвертки у одного из «драчуна» полицейские подтвердить не смогли.

Драку с отверткой устроили пациенты в очереди к психиатру в ЦГБ Бердска
К моменту приезда правоохранителей, конфликт был исчерпан

Сегодня, 22 мая, читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщили редакции, что днем этого дня в очереди к психиатру ЦГБ Бердска произошла драка. По некоторым данным, у одного пациента в руках находилась отвертка. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» информацию подтвердили частично:

— Сотрудники ОМВД Бердска выезжали на конфликт в очереди к врачу, но на момент приезда конфликта уже не было, — сообщили в ведомстве сегодня, 22 мая.

Что касается отвертки в руках одного из пациентов, то такую информацию «Курьер. Среда. Бердск» в Главке подтвердить не смогли.

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От редакции

Любите посидеть в очереди?

Аноним, 21 мая 2020 17:42
Наглость некоторых пациентов просто зашкаливает.Игнорируя сидящих в очереди,стараются пройти в кабинет.Ничего удивительного,что передрались Это уже не в первый раз,такое и в кабинеты терапевтов бывает
Raven, 21 мая 2020 18:22
Настоящие психи
Аноним, 21 мая 2020 19:01
Годны, на учете не состоят ?

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