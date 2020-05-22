Роспотребнадзор накажет длинным рублём кафе на трассе в Бердске

Федеральной «Пятёрочке» грозит крупный штраф. Бердские предприятия торговли и парикмахерские прошли проверку Роспотребнадзора от 20 и 21 мая без замечаний.
Федеральной «Пятёрочке» грозит крупный штраф. Бердские предприятия торговли и парикмахерские прошли проверку Роспотребнадзора от 20 и 21 мая без замечаний.
Администрация Бердска совместно с специалистами Роспотребнадзора продолжают проверки предприятий и организаций города на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бердска, в ходе контрольных мероприятий 20 и 21 мая были обследованы две парикмахерские — «Илия» на Ленина, 19 и «Дуэт» на Ленина, 18. Также проверкам подверглись пара супермаркетов «Продсиб» на Ленина, 11 и 13г и расположенный рядом с ними магазин ритейла «Пятёрочка». Не прошли проверяющие 20 мая и мимо предприятия общественного питания — кафе «Восточная кухня» на Вокзальной.
В ходе контрольных мероприятий, как сообщает пресс-центр горадминистрации, в бердских ритейлах «Продсиб» и салонах-парикмахерских «Илия» и «Дуэт» недостатков выявлено не было.
В худшую сторону отличились «Восточная кухня» и супермаркет федеральной сети «Пятёрочка».
Проверка «Пятерочки» показала, что в данном магазине отсутствует журнал проведения дезинфекции, инструкция по разведению дезинфицирующих средств, журнал измерения температуры сотрудников, дезинфицирующие средства для посетителей.
Также участники рейда отметили, что сотрудники «Пятёрочки» работают без использования средств индивидуальной защиты, что категорически запрещено.
Проверка предприятия общественного питания «Восточная кухня» показала, что кафе открыто для приема посетителей, подчёркивается особо в сообщении от проверяющих.
— На момент проверки в зале присутствовали клиенты. Участниками рейда было установлено, что в кафе отсутствуют дезинфицирующие средства и журнал проведения уборки помещения.
По собранным в «Восточной кухне» и «Пятёрочке» проверочным материалам, как сообщает пресс-центр администрации, составлены административные протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Напомним, что ранее аналогичную «противоэпидемиологическую статью» Кодекса об административных правонарушениях проверяющие из администрации и Роспотредназора вменили детской парикмахерской «Кеша хороший» в Микрорайоне.
Администрациям перечисленных выше нарушителей грозят немалые — от 50 до 150 тысяч рублей — штрафы, а в случае, если ответственными являются юридические лица, штраф может быть от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Либо решением суда деятельность предприятий, нарушивших часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ может быть приостановлена деятельности на срок до девяноста суток.