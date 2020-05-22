Врачей-ангелов, спасающих земной шар от коронавируса, рисуют дети в Бердске
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Врачей-ангелов, спасающих земной шар от коронавируса, рисуют дети в Бердске

12:55:005/22/2020
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Юные художники активно принимают участие в творческой выставке-акции «Спасибо врачам», организованной международным союзом педагогов-художников.

Свои работы в номинациях: «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Плакат» ребята присылают в городское управление образование.

Полина Хамич, которой всего четыре годика, нарисовала очень уставшего доктора: сквозь круглые очки виден его грустный и даже какой-то отрешенный взгляд; сестры Анна и Рита Демины – врача-ангела, взявшего в свои руки весь земной шар, чтобы защитить его от коронавирусной напасти. Кира Гишаева изобразила счастливую девочку!

Судя по улыбке и блеску в ее глазах, медикам уже удалось вылечить ребенка, в знак благодарности в левой части работы хештег #спасибоврачам.

А вот второклассница школы № 8 Виктория Луневская не только творческий и добрый человек. Вика очень ответственная. Как бы ей не хотелось в теплые майские денечки побегать по улице с подружками, она не станет этого делать: «Я буду дома», — пообещала девочка. Очень тронул и рисунок Арины Грицевич: она изобразила врача, которых собой закрывает бердчан от злых, летящих прямо на него вирусов.

Рисунки получились замечательные! До 31 мая они будут отправлены в онлайн-галерею на портале www.art-teacher.ru. Затем в течение месяца компетентные специалисты выберут лучшие работы, которые будут показаны на передвижных и электронных выставках с 1 сентября до 31 декабря 2020 года. Наверняка на них будет представлено много работ наших юных художников.

Источник: svidetel24.info

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