Не выплатили компенсации ордынским медикам за работу в коронавирус. Минздрав региона провел проверку

Сотрудники, обратившиеся с жалобами, получили письменный ответ о том, каким категориям медицинских работников и в каких случаях выплаты осуществляются по Постановлению №484. Главный врач Ордынской ЦРБ встретился с коллективом.

Сотрудники, обратившиеся с жалобами, получили письменный ответ

Комментарий минздрава НСО: «В министерство здравоохранения Новосибирской области по поводу начисления компенсационных выплат за работу с пациентами с коронавирусом обратились 12 сотрудников станции скорой помощи Ордынской ЦРБ. Была проведена проверка по каждому обращению. В апреле в Ордынском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно, начислить сотрудникам скорой помощи выплаты за апрель в полном объеме, согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 678) невозможно. За работу с группами риска сотрудникам скорой помощи начисляют компенсацию на основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время.

Сотрудники, обратившиеся с жалобами, получили письменный ответ о том, каким категориям медицинских работников и в каких случаях выплаты осуществляются по Постановлению №484. Главный врач Ордынской ЦРБ встречался с коллективом и разъяснял порядок начисления компенсаций.

С начала мая и до настоящего момента в Ордынском районе зарегистрировано два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За транспортировку этих пациентов бригады скорой медицинской помощи получат выплаты в полном объеме вместе с заработной платой за май».



Таким образом данные жалобы ордынских медиков по невыплатам за апрель не имеют оснований. В апреле в районе заболевших коронавирусом не было.