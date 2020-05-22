Умерли от COVID-19 два жителя Тогучинского района. 22 мая побила антирекорд по заразившимся Новосибирская область

Ранее стало известно о смерти от коронавируса жительницы Коченевского района. Всего в Новосибирской области 25 человек умерли от коронавирусной инфекции. За последние сутки на 22 мая в регионе выявили 79 новых случаев.

Двое жителей Тогучинского района скончались от COVID-19

Двое жителей района с диагнозом COVID-19 скончались. На карантине остаются 80 человек, сообщает 22 мая официальный сайт администрации Тогучинского района. Два летальных случая по заболеванию COVID-19 зафиксировано в Тогучинском районе Новосибирской области, согласно информации Тогучинской ЦРБ. В районе подтвержден 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего выздоровело 2 человека, один из них – за последние сутки. На карантине остаются 80 человек, в обсервации – 13 человек. В принудительной самоизоляции – 30 тогучинцев, за сутки прибавилось 14 человек. Прибывших из-за границы с 11 марта – 35 человек. Сведения об эпидемиологической обстановке, связанные с распространением коронавирусной инфекции, по состоянию на 22 мая представлены на официальном сайте администрации Тогучинского района.

Ранее стало известно о смерти от коронавируса жительницы Коченевского района. Всего в Новосибирской области 25 человек умерли от коронавирусной инфекции. В отделениях реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ – 16 пациентов. Далеко не все муниципальные районы публикуют информацию о заболевших на своей территории на официальных сайтах.

Мэрия Бердска ежедневно публикует данные о заболевших и выздоровевших. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор новосибирской области Андрей Травников критиковал глав муниципалитетов об отсутствии информации о COVID-19 на официальных сайтах органов власти.

На 22 мая выявлено 1960 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Новосибирской области, из них 79 – за последние сутки, сообщает оперативный штаб. Это абсолютный антирекорд – в последний раз он обновлялся 20 мая, когда обнаружили 77 новых инфицированных.