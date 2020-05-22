22.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Умерли от COVID-19 два жителя Тогучинского района. 22 мая побила антирекорд по заразившимся Новосибирская область

18:41 22.05.2020 Фото: pexels
0

Ранее стало известно о смерти от коронавируса жительницы Коченевского района. Всего в Новосибирской области 25 человек умерли от коронавирусной инфекции. За последние сутки на 22 мая в регионе выявили 79 новых случаев.

Умерли от COVID 19 два жителя Тогучинского района. 22 мая побила антирекорд по заразившимся Новосибирская область
Двое жителей Тогучинского района скончались от COVID-19

Двое жителей района с диагнозом COVID-19 скончались. На карантине остаются 80 человек, сообщает 22 мая официальный сайт администрации Тогучинского района. Два летальных случая по заболеванию COVID-19 зафиксировано в Тогучинском районе Новосибирской области, согласно информации Тогучинской ЦРБ. В районе подтвержден 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего выздоровело 2 человека, один из них – за последние сутки. На карантине остаются 80 человек, в обсервации – 13 человек. В принудительной самоизоляции – 30 тогучинцев, за сутки прибавилось 14 человек. Прибывших из-за границы с 11 марта – 35 человек. Сведения об эпидемиологической обстановке, связанные с распространением коронавирусной инфекции, по состоянию на 22 мая представлены на официальном сайте администрации Тогучинского района.

Ранее стало известно о смерти от коронавируса жительницы Коченевского района. Всего в Новосибирской области 25 человек умерли от коронавирусной инфекции. В отделениях реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ – 16 пациентов. Далеко не все муниципальные районы публикуют информацию о заболевших на своей территории на официальных сайтах.

Мэрия Бердска ежедневно публикует данные о заболевших и выздоровевших. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор новосибирской области Андрей Травников критиковал глав муниципалитетов об отсутствии информации о COVID-19 на официальных сайтах органов власти.

На 22 мая выявлено 1960 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Новосибирской области, из них 79 – за последние сутки, сообщает оперативный штаб. Это абсолютный антирекорд – в последний раз он обновлялся 20 мая, когда обнаружили 77 новых инфицированных.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рано ослабили режим самоизоляции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насиловали и снимали порно с детдомовцами целых 15 лет педагоги-педофилы в Петербурге
19:49 22-05-2020
Насиловали и снимали порно с детдомовцами целых 15 лет педагоги-педофилы в Петербурге
Снес самовольно дом соседей житель Мочище. Две семьи с 6 детьми остались на улице в Новосибирской области
19:31 22-05-2020
Снес самовольно дом соседей житель Мочище. Две семьи с 6 детьми остались на улице в Новосибирской области
Подорожали яйца и подешевели лошади в Новосибирской области в апреле 2020 года
19:20 22-05-2020
Подорожали яйца и подешевели лошади в Новосибирской области в апреле 2020 года
БердскОткровенная фотосессия: На самоизоляции показать свою сексуальность решилась фитнес-модель Инна Мальбахова из Бердска
19:14 22-05-2020
Откровенная фотосессия: На самоизоляции показать свою сексуальность решилась фитнес-модель Инна Мальбахова из Бердска
Столкнулся с грузовым поездом пьяный 18-летний водитель на угнанном авто в Новосибирской области
19:05 22-05-2020
Столкнулся с грузовым поездом пьяный 18-летний водитель на угнанном авто в Новосибирской области
Приказ начальства: Попали на видео подстригающие ножницами траву сотрудники МЧС в Новосибирской области
18:54 22-05-2020
Приказ начальства: Попали на видео подстригающие ножницами траву сотрудники МЧС в Новосибирской области
БердскУмерли от COVID-19 два жителя Тогучинского района. 22 мая побила антирекорд по заразившимся Новосибирская область
18:41 22-05-2020
Умерли от COVID-19 два жителя Тогучинского района. 22 мая побила антирекорд по заразившимся Новосибирская область
БердскСудится с компанией «Кристалл» по производству цемента Роспотребнадзор в Бердске 1
18:23 22-05-2020
Судится с компанией «Кристалл» по производству цемента Роспотребнадзор в Бердске
Авиакатастрофа: Попал на видео рухнувший на жилые дома пассажирский самолет в Пакистане
18:11 22-05-2020
Авиакатастрофа: Попал на видео рухнувший на жилые дома пассажирский самолет в Пакистане
БердскПоследний звонок выпускников 2020 запомнит весь мир в COVID-19. И поздравления особо приятны и важны!
18:04 22-05-2020
Последний звонок выпускников 2020 запомнит весь мир в COVID-19. И поздравления особо приятны и важны!