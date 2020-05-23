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Запустит на МКС модуль «Наука» с туалетом для космонавтов Роскосмос в 2021 году

11:34 23.05.2020 Фото: Роскосмоса
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В начале апреля Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля отложен с 2020-го на 2021 год из-за устранения выявленных замечаний и уменьшения количества сотрудников, выходящих на работу в Центр Хруничева, в связи с пандемией коронавируса.

Запустит на МКС модуль Наука с туалетом для космонавтов Роскосмос в 2021 году
«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС

Российский модуль «Наука» подготовят к запуску на Международную космическую станцию ко второму кварталу 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».

Ранее о запуске модуля в эти сроки сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску, однако график пуска сейчас находится в процессе утверждения», — сказал представитель пресс-службы «Роскосмоса».

В начале апреля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля отложен с 2020 на 2021 год из-за необходимости устранения выявленных замечаний и уменьшения количества сотрудников, выходящих на работу в Центр Хруничева, в связи с пандемией коронавируса. В середине апреля он сообщал, что «Наука» отправилась на испытания в вакуумной камере, которые продлятся около месяца, после чего модуль будут готовить к отправке на космодром Байконур.

Модуль «Наука» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать «дублера» в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.

В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку.

В модуле «Наука» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле «Звезда»), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле «Звезда»).

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