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Таранил грузовик дорожных служб Nissan Almera на пустой трассе Р-256 в Бердске

11:56 23.05.2020 Фото: ГИБДД по НСО
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Иномарка врезалась в ГАЗ-8302 ранним утром из-за несоблюдения дистанции водителем. Он, видимо, не предполагал, что дороги ремонтируют и по ночам.

Таранил грузовик дорожных служб Nissan Almera на пустой трассе Р 256 в Бердске
Водитель «Ниссана» протаранил грузовик дорожников на трассе в Бердске и остался цел

ДТП без пострадавших произошло в 4.30, в пятницу, 22 мая, на бердском участке федеральной трассы  — в районе поворота на Новый поселок.

— Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался по автодороге Р-256 и в пути следования произвёл столкновение с автомобилем ГАЗ-8302, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старший госинспектор отделения пропаганды  ГИБДД по Новосибирской области Ольга Гейнисман.

По ее словам, водитель иномарки неправильно выбрал дистанцию. Он, видимо, не предполагал, что дорожные работы на бердском участке «Чуйского тракта» ведутся и по ночам. Иномарка серьезно пострадала. Водитель остался невредимым.

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