Отрицательный тест на COVID-19 показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова: «Жаль, что не переболела»

Сдать анализы на коронавирус и антитела могут все желающие, даже те, у кого нет симптомов. И жители Бердска тоже.

Вице-мэр Новосибирска прошла тест на антитела к коронавирусу

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась результатами анализов на антитела к коронавирусу со своими подписчиками в Instagram.

Как пишет чиновница, «жаль, что не переболела, но хорошо, что не больна».

С 18 мая частные клиники начали предлагать данное исследование, которое позволяет узнать, перенес ли ранее пациент COVID-19 в бессимптомной форме. Результаты готовятся в течение трех дней.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сдать анализ на антитела к коронавиурсу можно в нескольких клиниках Новосибирска и Искитима.