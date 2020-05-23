Отрицательный тест на COVID-19 показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова: «Жаль, что не переболела»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась результатами анализов на антитела к коронавирусу со своими подписчиками в Instagram.
Как пишет чиновница, «жаль, что не переболела, но хорошо, что не больна».
С 18 мая частные клиники начали предлагать данное исследование, которое позволяет узнать, перенес ли ранее пациент COVID-19 в бессимптомной форме. Результаты готовятся в течение трех дней.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сдать анализ на антитела к коронавиурсу можно в нескольких клиниках Новосибирска и Искитима.