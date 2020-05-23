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Запретить пускать детей без прививок в школы и детсады хотят российские сенаторы

14:48 23.05.2020 Фото: pexel
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При этом пока неизвестно, какое наказание предлагается за нарушение норм данного законопроекта. Календарь прививок включает вакцинацию от десятков опасных заболеваний.

Запретить пускать детей без прививок в школы и детсады хотят российские сенаторы
В Совфеде разработают законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы планируют разработать законопроект, который запрещает допускать детей без прививок в школы и дошкольные учреждения. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

«Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и предусмотреть следующее: не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы, включить информацию о недопуске приема в организованные коллективы в информированное добровольное несогласие родителя на проведение прививок детям», — говорится в документе.

Для реализации данной инициативы сенаторы планируют внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Какое наказание предлагается за нарушение норм данного законопроекта, в документе не уточняется. Законопроект также расширит перечень обязательных профилактических прививок, включенных в национальный календарь.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал регионам принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в субъекте.

Календарь прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

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