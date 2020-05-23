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Подпольный арсенал с гранатами и пулеметами обнаружила ФСБ в Новосибирской области. Место склада держат в тайне

15:24 23.05.2020 Фото: © t.me/SIL0VIKI
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Силовики утверждает, что речь может идти о подпольной мастерской. Изъято 5 пулеметов, 3 гранатомета, 32 винтовки, 16 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 47 пистолетов, 30 ручных гранат и более 3 тыс. патронов различного калибра.

Подпольный арсенал с гранатами и пулеметами обнаружила ФСБ в Новосибирской области. Место склада держат в тайне
ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую в Новосибирской области

Федеральная служба безопасности изъяла пять пулемётов, три гранатомёта, 32 винтовки, 16 автоматов, восемь пистолетов-пулемётов, 47 пистолетов, 30 ручных гранат и более 3 тысяч патронов различного калибра. Подпольная оружейная мастерская находилась в Новосибирской области.

Связанный с силовиками анонимный телеграм-канал «Силовики» утверждает, что речь может идти о подпольной мастерской:

-В Новосибирской области сотрудниками ФСБ пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов.

Канал опубликовал фото и видео изъятого оружия и утверждает, что найдено пять пулеметов, 16 автоматов, 32 винтовки, три гранатомета, 30 гранат, 47 пистолетов и патроны.

Место находки держится в тайне. Региональное управление ФСБ пока не комментирует сей факт.

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